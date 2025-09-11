बरेली में शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या
बहेड़ी थाना क्षेत्र में वारदात, पुलिस ने परिजनों की तहरीर के आधार पर दर्ज किया मुकदमा.
बरेली: जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने तुरंत युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.
जानकारी के अनुसार, बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाला 24 वर्षीय शानू बुधवार की रात अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बहेड़ी के शादी हाल में गया था. समारोह में खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर शानू का उसके रिश्तेदार जुनैद से विवाद हो गया.
इसके बाद जुनैद ने शानू को शादी हॉल से बाहर ले गया और अपने दो भाइयों के साथ मिलकर उसके पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी, फिर मौके से फरार हो गया.
बहेड़ी थाने के प्रभारी निरीक्षक संजय तोमर ने बताया कि शादी समारोह में मजाक करने को लेकर दोनों रिश्तेदारों में विवाद हो गया था. इसमें मृतक के पेट में चाकू मार दिया गया, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजय तोमर फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम को भेज दिया है. परिजनों की तहरीर पर जुनैद और उसके दो भाइयों सहित तीन आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. साथ आरोपियों की तलाश में पुलिस टीम लगाई गई है.
