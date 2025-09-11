ETV Bharat / state

बरेली में शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या

बरेली: जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार की रात एक शादी समारोह में हुए विवाद में युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने तुरंत युवक को अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, बहेड़ी थाना क्षेत्र के रहने वाला 24 वर्षीय शानू बुधवार की रात अपने परिवार के साथ एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने के लिए बहेड़ी के शादी हाल में गया था. समारोह में खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर शानू का उसके रिश्तेदार जुनैद से विवाद हो गया.

इसके बाद जुनैद ने शानू को शादी हॉल से बाहर ले गया और अपने दो भाइयों के साथ मिलकर उसके पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी, फिर मौके से फरार हो गया.

