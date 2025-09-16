ETV Bharat / state

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा में युवक की चाकू मारकर हत्या, जांच शुरू

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सुभाष विहार में 28 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है. डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया कि मृतक की पहचान 28 वर्षीय अभिषेक शर्मा के तौर पर हुई है. वह यमुना विहार इलाके का रहने वाला था.

डीसीपी ने बताया की भजनपुरा थाना पुलिस को सोमवार को सूचना मिली कि एक युवक को चाकू मारा गया है. पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि घायल को अस्पताल ले जाया गया है. जग प्रवेश चंद्र अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया. मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने हत्या की धारा 103 (1) बीएनएस के तहत केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं. डीसीपी का कहना है कि जांच के बाद ही हत्या की वजहों का पता चल पाएगा.

गौरतलब है कि, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में बीते कुछ समय से हत्या की वारदातें लगातार सामने आ रही हैं. हाल ही में करावल नगर इलाके में जमीन विवाद को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी. वहीं, गोकुलपुरी में भी युवक को चाकू मारकर मौत के घाट उतारने की घटना सामने आई थी.