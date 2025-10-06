रोहतक में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी

रोहतक में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या, इलाके में फैली सनसनी
रोहतक के गिझी गांव में दिन दहाड़े कुल्हाड़ी मारकर युवक की हत्या कर दी गई.
Published : October 6, 2025 at 9:04 PM IST
रोहतकः जिले के गिझी गांव में एक दोस्त ने अपने दोस्त की दिनदहाड़े गली में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी. घटना को अंजाम दे आरोपी पवन मौके से फरार हो गया. मृतक प्रदीप के परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही सांपला थाना की पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
आरोपी पुलिस हिरासत मेंः पुलिस ने छापेमारी कर हत्या के आरोपी को हिरासत में ले लिया है. दोनों में दोस्ती के बाद किस बात विवाद हुआ कि मामला हत्या तक पहुंच गया है, पुलिस इस बिंदु पर जांच कर रही है. हत्या के पीछे क्या कारण है पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो पायेगा.
विवाद के बाद कुल्हाड़ी लेकर पहुंच दोस्त: मृतक प्रदीप और पवन आपस में अच्छे दोस्त थे. नियमित रूप से उनका आपस में उठना बैठना था. सोमवार दोपहर में भी पवन प्रदीप के घर पर बैठे था. बताया जा रहा है कि पवन ने शराब पी रखी थी, इस दौरान किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया. इसके बाद आरोपी पवन एक कुल्हाड़ी लेकर आया और उसने प्रदीप पर वार कर दिया. जान बचाने के लिए प्रदीप गली में भी भागा लेकिन पवन ने गर्दन पर कुल्हाड़ी से वार कर दिए और मौके पर ही प्रदीप की मौत हो गई.
पुलिस हत्या के पीछे मान रही है आपसी विवादः परिजनों का कहना है कि यह तो आपस में उठते बैठते थे. दोनों के बीच रंजिश वाली कोई भी बात नहीं थी. क्या वजह रही, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं. घटना की सूचना मिलने के बाद सांपला थाने की पुलिस और डीएसपी राकेश मलिक मौके पर पहुंचे. इसके बाद जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया. डीएसपी ने कहा कि "आपसी विवाद के चलते यह हत्या हुई है. फिलहाल पुलिस टीम जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. पवन उर्फ कारा पर हत्या का आरोप है. मृतक का नाम प्रदीप है. दोनों के बीच में खाना-पीना और उठना बैठना था. मृतक शादी शुदा था और उसका एक बच्चा है."