नई दिल्ली: उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है. युवक का शव हाथ-पैर बंधे हुए खून से लथपथ हालत में एक कमरे से बरामद किया गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है. हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया, दयालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नई चौहानपुर स्थित माता वाली गली में मंगलवार को कमरे से खून बहता और बदबू आती देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे का ताला तोड़ा तो देखा कि अंदर एक व्यक्ति का शव पड़ा था.

फिलहाल क्राइम और एफएसएल की टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया है. पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, जिस व्यक्ति ने किराए पर कमरा लिया था, उसकी तलाश की जा रही है. मकान मालिक ने बताया कि उन्होंने जिसे कमरा किराए पर दिया था, वह शराब का आदी है और लंबे समय से किराया भी नहीं दिया. मंगलवार को उन्हें कमरे से खून निकलने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी. वहीं उत्तर पूर्वी जिला में लगातार हो रही हत्या की वारदात से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ रहा है. एक ओर जहां नंद नगरी इलाके में एक के बाद एक दो लोगों की चाकू गोदकर हत्या कर दी गयी थी, वहीं खजूरी खास इलाके में एक ठेकेदार को मौत के घाट उतार दिया गया था.

यह भी पढ़ें-

दिल्ली के शाहदरा में बेटी ने ही तवे से पीट-पीटकर पिता की हत्या, मामला दर्ज

दिल्ली के नंद नगरी इलाके में युवक की पीट-पीटकर हत्या, सात गिरफ्तार