दिल्ली: करावल नगर में सरेआम युवक की हत्या, हमलावरों ने ताबड़तोड़ दागीं गोलियां

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अपराध रोकने का नाम नहीं ले रहा है. आए दिन लूट, हत्या जैसी संगीन घटनाएं हो रही है. ताजा मामला दिल्ली के करावल नगर थाना क्षेत्र से सामने आया है. जहां शुक्रवार रात कमल विहार स्थित नानक डेयरी के पास 30 वर्षीय युवक रोहित यादव को गोलियों से भून दिया गया. हत्या के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है. वारदार को अंजाम देने के बाद मौके से आरोपी फरार हो गए. घटना की सूचना मिलते ही मौके पुलिस पहुंची.

डीसीपी आशीष मिश्रा नें बताया जा रहा है कि रोहित यादव मूल रूप से भोपुरा गाजियाबाद का रहने वाला था और किसी काम से करावल नगर आया था, तभी 2 से 3 हमलावरों ने अचानक उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए. फायरिंग की सूचना मिलते ही करावल नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में रोहित को अस्पताल पहुंचाया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए.



पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में आपसी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और फरार बदमाशों की तलाश में कई टीमों को लगाया गया है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर वारदात का पर्दाफाश कर दिया जाएगा.

"प्रॉपटी विवाद में हुई हत्या"

स्थानीय लोगों का कहना है की प्रॉपर्टी विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है. इलाके के लोगों का कहना है कि कमल विहार में एक खाली प्लॉट है जिसको लेकर विवाद चल रहा है. इस प्लॉट में अक्सर लोग आकर बैठकी करते थे. शुक्रवार रात भी यहां बैठकी हो रही थी. इसी दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई. जिसमें एक लोगों की जान चली गई.

आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही उत्तर पूर्वी दिल्ली के नगरी इलाके में दो युवक गोलीमारकर हत्या कर दी गयी थी. हालांकि इस मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

