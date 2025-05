ETV Bharat / state

भिलाई के खुर्सीपार में युवक को बंधक बनाकर मारपीट, फार्म हाउस में हुई वारदात - YOUNG MAN WAS HELD HOSTAGE

फार्म हाउस में हुई वारदात ( ETV Bharat )

Published : May 25, 2025 at 2:10 PM IST | Updated : May 25, 2025 at 3:05 PM IST

भिलाई: खुर्सीपार थाना क्षेत्र के युवक को बंधक बनाकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है. फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. छावनी सीएसपी हरीश पाटिल ने बताया कि खुर्सीपार थाना इलाके में एक युवक के द्वारा मामला दर्ज कराया गया है. दर्ज शिकायत में कहा गया है कि पैसों के लेन देन में युवक के साथ मारपीट की गई और उसका अपहरण कर लिया गया. बकाया पैसे मांगने गया था युवक: फरियादी ने पुलिस के सामने बताया कि वो पुराने मालिक के यहां सुपरवाइजर का काम किया करता था. पुराने के मालिक के यहां पर उसका पैसा बकाया था. पैसे के लेनदेन को लेकर ही दोनों के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि विवाद के बाद आरोपी ने उसे बंधक बनाकर मारपीट की.

