मुजफ्फरनगर में पीट-पीटकर हत्या; रंजिश में युवक को बुलाकर किया हमला, हापुड़ में मजदूर का मर्डर

चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम कुल्हैड़ी की घटना, सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और चरथावल थाना प्रभारी.

मुन्तलिक (फाइल फोटो)
Published : October 14, 2025 at 5:02 PM IST

मुजफ्फरनगर/हापुड़ : चरथावल थाना क्षेत्र के ग्राम कुल्हैड़ी में सोमवार रात एक युवक की कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. सूचना पर नगर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी और चरथावल थाना प्रभारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मृतक के परिजनों एवं ग्रामीणों से घटना की विस्तृत जानकारी ली.

पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि करीब एक माह पहले मुन्तलिक का कुछ युवकों से मोटरसाइकिल की साइड लगने को लेकर विवाद हुआ था. आशंका है कि उसी रंजिश के चलते सोमवार को मुन्तलिक (22) को बुलाया गया और उसकी पिटाई की गई. घायल अवस्था में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही चरथावल पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. फिलहाल, फील्ड यूनिट और फोरेंसिक टीम द्वारा मौके से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

चरथावल पुलिस ने हत्या के मामले में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस अधीक्षक नगर सत्यनारायण प्रजापत के अनुसार, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है. मौके पर शांति व्यवस्था सामान्य बनी हुई है और पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि घटना की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

उन्होंने बताया कि परिजनों की तहरीर पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस टीम उनकी तलाश में दबिश दे रही है. उन्होंने कहा कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा.

कमल वर्मा (फाइल फोटो)
कमल वर्मा (फाइल फोटो)

हापुड़ में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत : जिले के हापुड़ देहात क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. क्षेत्र के एक निजी स्कूल के पास एक व्यक्ति गंभीर हालत में पड़ा हुआ था, जिसे राहगीरों ने पास के एक प्राइवेट अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया और पुलिस को इसकी सूचना दी.

इस मामले में मृतक के बेटे अक्षय वर्मा ने बताया कि पिता कमल वर्मा (45) के शरीर पर गंभीर चोट के निशान हैं. पिता सुनार की दुकान पर काम करते थे, जब मैं सुबह सो रहा था तो दो लोग घर पर आकर उन्हें बुलाकर ले गए थे. इस पूरे मामले में हापुड़ सिटी सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि घायल व्यक्ति को अस्पताल में किसी ने भर्ती कराया था, जहां पर डॉक्टरों ने घायल को मृत घोषित कर दिया है. मृतक के शरीर पर चोट के निशान हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्जकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.


