पुलिया पार करते समय कार सहित नदी में बहे युवक, दो के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी - YOUTH DROWNED IN RIVER WITH CAR

गागरोन के पास चंगेरी पुलिया पार करते समय कार सहित युवक नदी में बह गए. दो युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं.

Rescue workers pulling out the car
कार को बाहर निकालते बचावकर्मी (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 24, 2025 at 7:50 PM IST

झालावाड़: जिले के गागरोन के समीप चंगेरी पुलिया पार करते समय रविवार को कार सहित युवक नदी में बह गए. हादसे में कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई. ग्रामीणों के अनुसार कार सवार 2 अन्य युवक नदी के तेज बहाव में बह गए. हालांकि कार में कुल कितने लोग सवार थे, इसे लेकर पुलिस जानकारी जुटा रही है. हादसे के समय मौजूद लोगों ने कार सवार युवकों को पुलिया पर बहाव होने पर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने. कार सवार युवकों की लापरवाही उन्ही पर भारी पड़ गई.

घटना की जानकारी मिलते ही जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़, एसपी अमित कुमार और झालावाड़ तथा खानपुर डीएसपी अंशु जैन सहित रेस्क्यू टीमें भी मौके पर पहुंच गई. खानपुर डीएसपी अंशु जैन ने बताया कि मंडावर थाना पुलिस को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि गागरोंन से चंगेरी की ओर जा रही एक कार पुलिया पर तेज बहाव के कारण नदी में बह गई. सूचना पर मंडावर थाना पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंची और SDRF टीमों की मदद से गहरे पानी में डूबी कार को क्रेन की मदद से बाहर निकाला. कार की पिछली सीट पर दो लोगों के शव फंसे हुए मिले. ग्रामीणों ने बताया कि दो लोग नदी के तेज बहाव में बह गए. ऐसे में कार में कुल 4 लोगों के सवार होने की जानकारी मिल रही है. जिसमें से दो लोगों के शव पुलिस ने कार सहित बाहर निकाल लिए हैं. दो अन्य लोगों के गहरे पानी में डूबे होने की आशंका है. ऐसे में एसडीआरएफ टीमों द्वारा तलाश की जा रही है.

कार में मिली दो युवकों की बॉडी, सर्च जारी (ETV Bharat Jhalawar)

कार सहित बाहर निकाले गए दोनों लोगों के शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया गया है. मृतकों की जेब में नीरज सिंह तथा हरि बल्लभ निवासी कुदायला के पहचान पत्र मिले हैं. जिसके आधार पर परिजनों को सूचना दे दी गई है. परिजनों के पहुंचने के बाद ही जानकारी मिल पाएगी कि कार में कुल कितने लोग सवार थे. गौरतलब है कि चंगेरी पुलिया पर गत वर्ष भी बारिश के दौरान हादसा हुआ था. उस दौरान बाइक सवार तीन लोग नदी के तेज बहाव में बह गए थे और उनकी मौत हो गई थी. ऐसे में रविवार को भी कार चालक की लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया.

