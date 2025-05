ETV Bharat / state

'मामा मैं मरने जा रहा हूं', व्हाट्सऐप पर मैसेज भेज भांजे ने की जान देने की कोशिश - LUCKNOW NEWS

लखनऊ में गोमती नदी में युवक ने लगाई छलांग. ( etv bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : May 31, 2025 at 9:57 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 10:21 PM IST 2 Min Read

