ETV Bharat / state

दिल्ली में सिगरेट मांगने को लेकर गणपति पंडाल के पास युवक की चाकू से हत्या, चार गिरफ्तार - MAN STABBED TO DEATH IN DELHI

पुलिस ने मामले में आरोपियों को गाजियाबाद व हापुड़ से पकड़ा. पुलिस ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है.

सिगरेट मांगने को लेकर हुई कहासनुी, चाकू गोदकर हत्या
सिगरेट मांगने को लेकर हुई कहासनुी, चाकू गोदकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 28, 2025 at 6:30 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र में बुधवार रात गणपति पंडाल के पास हत्या का मामला सामने आया है. घटना राजेंद्र पार्क वेस्ट विनोद नगर में हुई. इसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे पार्क में एक युवक पर चाकू से हमला होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी.

इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, न तो मृतक की पहचान हो सकी और न ही हमलावरों की क्योंकि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई, जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

डीसीपी अभिषेक धानिया (ETV Bharat)

दो पक्षों में हुई कहासुनी: जांच के दौरान मृतक की पहचान 30 वर्षीय नरेंद्र (पुत्र गोपाल सिंह) के रूप में हुई, जो कि उत्तराखंड, अल्मोड़ा का रहने वाला था. बताया गया कि वह नशे का आदी था और बेरोजगार था. जांच में सामने आया कि मृतक नरेंद्र ने वहां मौजूद युवक निखिल बोरा उर्फ चुन्नू से सिगरेट मांगी थी. इसी बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर उसके साथियों ने नरेंद्र से मारपीट करते हुए उसपर चाकू से हमला कर दिया.

एक आरोपी अब भी फरार: पुलिस की टीमों ने मिलकर तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश की और गाजियाबाद के खोड़ा से अमन सैफी और आफताब को दबोचा. पूछताछ में दोनों ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में चुन्नू और प्रेम भी शामिल थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हापुड़ से पकड़ा. सभी आरोपी 20 से 24 साल की उम्र के हैं और स्थानीय निवासी हैं, जबकि एक अन्य आरोपी भुप्पी अब भी फरार है.

घटना से इलाके में दहशत: आरोपियों में निखिल बोरा पर पहले से ही लूट और मारपीट के चार मामले दर्ज हैं. वहीं प्रेम कुमार डिलीवरी बॉय का काम करता है. पुलिस ने घटनास्थल से फरार होने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. घटना ने दहशत फैला दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती न होने से ऐसी घटनाएं घट रही हैं. उधर पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और सभी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें-

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामला: पति, सास के बाद अब जेठ और ससुर भी चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

दिल्ली से चोरी व लूट के मोबाइल को ऐसे पहुंचाया जाता था बांग्लादेश, पुलिस ने 3 गैंग मेंबर को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली: दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र में बुधवार रात गणपति पंडाल के पास हत्या का मामला सामने आया है. घटना राजेंद्र पार्क वेस्ट विनोद नगर में हुई. इसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे पार्क में एक युवक पर चाकू से हमला होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी.

इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, न तो मृतक की पहचान हो सकी और न ही हमलावरों की क्योंकि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई, जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

डीसीपी अभिषेक धानिया (ETV Bharat)

दो पक्षों में हुई कहासुनी: जांच के दौरान मृतक की पहचान 30 वर्षीय नरेंद्र (पुत्र गोपाल सिंह) के रूप में हुई, जो कि उत्तराखंड, अल्मोड़ा का रहने वाला था. बताया गया कि वह नशे का आदी था और बेरोजगार था. जांच में सामने आया कि मृतक नरेंद्र ने वहां मौजूद युवक निखिल बोरा उर्फ चुन्नू से सिगरेट मांगी थी. इसी बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर उसके साथियों ने नरेंद्र से मारपीट करते हुए उसपर चाकू से हमला कर दिया.

एक आरोपी अब भी फरार: पुलिस की टीमों ने मिलकर तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश की और गाजियाबाद के खोड़ा से अमन सैफी और आफताब को दबोचा. पूछताछ में दोनों ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में चुन्नू और प्रेम भी शामिल थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हापुड़ से पकड़ा. सभी आरोपी 20 से 24 साल की उम्र के हैं और स्थानीय निवासी हैं, जबकि एक अन्य आरोपी भुप्पी अब भी फरार है.

घटना से इलाके में दहशत: आरोपियों में निखिल बोरा पर पहले से ही लूट और मारपीट के चार मामले दर्ज हैं. वहीं प्रेम कुमार डिलीवरी बॉय का काम करता है. पुलिस ने घटनास्थल से फरार होने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. घटना ने दहशत फैला दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती न होने से ऐसी घटनाएं घट रही हैं. उधर पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और सभी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

यह भी पढ़ें-

ग्रेटर नोएडा दहेज हत्या मामला: पति, सास के बाद अब जेठ और ससुर भी चढ़े पुलिस के हत्थे, पुलिस ने ऐसे किया गिरफ्तार

दिल्ली से चोरी व लूट के मोबाइल को ऐसे पहुंचाया जाता था बांग्लादेश, पुलिस ने 3 गैंग मेंबर को किया गिरफ्तार

For All Latest Updates

TAGGED:

MAN STABBED TO DEATH MANDAWALIदिल्ली मंडावली में चाकू गोदकर हत्याMURDER IN MANDAWALI DELHIMAN STABBED TO DEATH IN DELHI

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

जम्मू-कश्मीर में LOC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम, दो आतंकी ढेर

टैरिफ टेंशन से बाजार धड़ाम! सेंसेक्स 500 अंक टूटा, निफ्टी 24,600 के नीचे फिसला

BWF World Championship में भारत का जलवा, पीवी सिंधु और सात्विक-चिराग समेत इन खिलाड़ियों ने बनाई राउंड ऑफ 16 में जगह

AI सर्च इंजन Perplexity पर जापान, अमेरिका में मुकदमा, ANI और DNPA ने भी जोरशोर से उठाया मुद्दा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.