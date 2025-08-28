नई दिल्ली: दिल्ली के मंडावली थाना क्षेत्र में बुधवार रात गणपति पंडाल के पास हत्या का मामला सामने आया है. घटना राजेंद्र पार्क वेस्ट विनोद नगर में हुई. इसपर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. वहीं, एक आरोपी अब भी फरार बताया जा रहा है. पूर्वी दिल्ली के डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि बुधवार रात करीब आठ बजे पार्क में एक युवक पर चाकू से हमला होने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी थी.

इसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायल को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया. हालांकि डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल, न तो मृतक की पहचान हो सकी और न ही हमलावरों की क्योंकि घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई, जिसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया.

डीसीपी अभिषेक धानिया (ETV Bharat)

दो पक्षों में हुई कहासुनी: जांच के दौरान मृतक की पहचान 30 वर्षीय नरेंद्र (पुत्र गोपाल सिंह) के रूप में हुई, जो कि उत्तराखंड, अल्मोड़ा का रहने वाला था. बताया गया कि वह नशे का आदी था और बेरोजगार था. जांच में सामने आया कि मृतक नरेंद्र ने वहां मौजूद युवक निखिल बोरा उर्फ चुन्नू से सिगरेट मांगी थी. इसी बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ने पर उसके साथियों ने नरेंद्र से मारपीट करते हुए उसपर चाकू से हमला कर दिया.

एक आरोपी अब भी फरार: पुलिस की टीमों ने मिलकर तकनीकी निगरानी और गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों की तलाश की और गाजियाबाद के खोड़ा से अमन सैफी और आफताब को दबोचा. पूछताछ में दोनों ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या में चुन्नू और प्रेम भी शामिल थे. इसके बाद पुलिस ने दोनों को हापुड़ से पकड़ा. सभी आरोपी 20 से 24 साल की उम्र के हैं और स्थानीय निवासी हैं, जबकि एक अन्य आरोपी भुप्पी अब भी फरार है.

घटना से इलाके में दहशत: आरोपियों में निखिल बोरा पर पहले से ही लूट और मारपीट के चार मामले दर्ज हैं. वहीं प्रेम कुमार डिलीवरी बॉय का काम करता है. पुलिस ने घटनास्थल से फरार होने में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है. घटना ने दहशत फैला दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि धार्मिक आयोजनों के दौरान पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती न होने से ऐसी घटनाएं घट रही हैं. उधर पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की तलाश जारी है और सभी से विस्तृत पूछताछ की जा रही है.

