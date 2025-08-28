देवघर: जिले के कुंडा थाना अंतर्गत बाजार समिति के पास दिनदहाड़े अज्ञात अपराधियों ने कौशल नामक 25 वर्षीय युवक की चाकू घोंपकर हत्या कर दी. घटना के बाद परिजन घायल कौशल को सदर अस्पताल ले गए. जहां रास्ते में युवक की मौत हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही कुंडा थाना और नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची. जहां स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर अपराधियों की खोजबीन में जुट गई है.
घटना के संबंध में मृतक के पिता ने बताया कि मंगलवार रात कौशल एक पार्टी में तहरी बनाने के लिए घर से निकला था. सुबह वह पार्टी से लौट रहा था कि तभी विकास होटल के पास एक अज्ञात युवक ने कौशल पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. जिससे कौशल बुरी तरह घायल हो गया. स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी. इसके बाद कौशल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई.
पिता ने बताया कि उसका किसी से कोई विवाद नहीं था और न ही किसी से लड़ाई हुई थी. इसके बावजूद उसकी हत्या कर दी गई है. उन्होंने जल्द से जल्द हत्यारोपी की गिरफ्तारी की मांग की है. इधर, देर शाम तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. मृतक के परिजन और स्थानीय लोगों ने कहा कि यदि दिनदहाड़े लोगों की हत्या कर दी जाएगी तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि देर शाम आम लोगों की क्या हालत होगी.
इस मामले में सीसीआर डीएसपी लक्ष्मण प्रसाद ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरों के जरिए अपराधी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस भी अपराधी की तलाश में लगातार नजर बनाए हुए हैं. शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है.
