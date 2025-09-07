ETV Bharat / state

पुलिस चौकी से कुछ मीटर दूर महिला से पर्स छीनकर भागा युवक, फिर वेश बदल मौके पर पहुंच गया

बस स्टैंड के समीप एक आरोपी महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया. बाद में उसे सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिया गया.

बिलासपुर बस स्टैंड
बिलासपुर बस स्टैंड (कॉन्सेप्ट इमेज)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 7, 2025 at 10:20 AM IST

3 Min Read

बिलासपुर: शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बिलासपुर बस अड्डे के समीप शनिवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने दिनदहाड़े एक महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया. हैरानी की बात ये है कि ये घटना सिटी चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर घटित हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गए हैं.

जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर एक महिला अपने किसी निजी काम से घर से निकलकर बस अड्डा क्षेत्र की ओर आ रही थी, जैसे ही वो बस अड्डे के समीप पहुंची, एक युवक ने उसका पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गया. महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी आंखों से ओझल हो चुका था. महिला के शोर मचाए जाने पर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए.

वारदात के बाद मौके पर पहुंच गया आरोपी

वारदात के बाद आरोपी वेश बदलकर घटनास्थल पर ही पहुंच गया और वहीं आस पास मंडराना शुरू कर दिया. आरोपी यहां स्थिति का जायजा लेने आया था.स्थानीय दुकानदारों को आरोपी पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. वीडियो में साफ देखा गया कि वही युवक महिला का पर्स छीनते हुए भाग रहा है. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए उसे लोगों ने वहीं बस अड्डे के पास धर दबोचा. पकड़े गए आरोपी की पहचान मुनीश खान निवासी डियारा सेक्टर के रूप में हुई है.

आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपी इससे पहले भी कई बार चोरी और नशे (चिट्टा) के मामलों में पकड़ा जा चुका है. वो नशे की लत के चलते पहले भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहा है और इसके खिलाफ पहले भी पुलिस में कई शिकायतें दर्ज हैं. बिलासपुर डीएसपी मदन धीमान ने बताया कि 'आरोपी को मौके पर पकड़ लिया गया है पुलिस सारे मामले की जांच कर रही, पूछताछ जारी है और उसके पुराने मामलों की भी जांच की जा रही है.'

दुकानदारों ने उठाए सवाल

गौरतलब है कि यह घटना सिटी चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर होने के कारण पुलिस प्रशासन की सक्रियता और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्र में, दिनदहाड़े हुई इस वारदात ने स्थानीय लोगों को असुरक्षा की भावना से भर दिया है. स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि इस क्षेत्र में अकसर नशेड़ी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग मंडराते रहते हैं, लेकिन पुलिस कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है. सीसीटीवी कैमरे लगाना दुकानदारों की मजबूरी बन गई है, जबकि ये काम प्रशासन और पुलिस की प्राथमिकता में होना चाहिए. दुकानदारों ने इस क्षेत्र में गश्त बढ़ाने, सीसीटीवी निगरानी को सुदृढ़ करने और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी उठाई है. बता दें कुछ दिन पहले ही एसपी निवास से 500 मीटर की दूरी पर खाद्य विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर के घर चोरों ने सेंध मारी की थी.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में एसपी आवास से मात्र 500 मीटर दूर 'अस्सिटेंट कमिश्नर' के घर चोरी, दूसरी बार चोरों ने लगाई सेंध

For All Latest Updates

TAGGED:

PURSE SNATCHINGSNATCHING INCIDENT BILASPURBILASPUR BUS STAND SNATCHINGबिलासपुर बस अड्डा पर्स स्नैचिंगPURSE SNATCHING BILASPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जानें क्यों हिमाचल में इस बार हो रही भारी बारिश, 26 अगस्त को ही पीछे छूट गया चार महीने के रेनफॉल का आंकड़ा

कितने अमीर हैं हिमाचल के मंदिर ? इस मंदिर पर लक्ष्मी सबसे ज्यादा मेहरबान

हिमाचल में भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाने पर ये लोग नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, विधानसभा में विधेयक पारित

पितृ पक्ष में करें ये काम, बरसेगा पितरों का आशीर्वाद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.