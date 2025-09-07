ETV Bharat / state

पुलिस चौकी से कुछ मीटर दूर महिला से पर्स छीनकर भागा युवक, फिर वेश बदल मौके पर पहुंच गया

बिलासपुर बस स्टैंड ( कॉन्सेप्ट इमेज )

Published : September 7, 2025

बिलासपुर: शहर के सबसे व्यस्त इलाकों में से एक बिलासपुर बस अड्डे के समीप शनिवार दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने दिनदहाड़े एक महिला से पर्स छीनकर फरार हो गया. हैरानी की बात ये है कि ये घटना सिटी चौकी से महज 300 मीटर की दूरी पर घटित हुई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लग गए हैं. जानकारी के अनुसार, शनिवार दोपहर एक महिला अपने किसी निजी काम से घर से निकलकर बस अड्डा क्षेत्र की ओर आ रही थी, जैसे ही वो बस अड्डे के समीप पहुंची, एक युवक ने उसका पर्स झपट लिया और मौके से फरार हो गया. महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले ही आरोपी आंखों से ओझल हो चुका था. महिला के शोर मचाए जाने पर आसपास के दुकानदार और राहगीर मौके पर इकट्ठा हो गए. वारदात के बाद मौके पर पहुंच गया आरोपी वारदात के बाद आरोपी वेश बदलकर घटनास्थल पर ही पहुंच गया और वहीं आस पास मंडराना शुरू कर दिया. आरोपी यहां स्थिति का जायजा लेने आया था.स्थानीय दुकानदारों को आरोपी पर शक हुआ और उन्होंने तुरंत दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की. वीडियो में साफ देखा गया कि वही युवक महिला का पर्स छीनते हुए भाग रहा है. फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करते हुए उसे लोगों ने वहीं बस अड्डे के पास धर दबोचा. पकड़े गए आरोपी की पहचान मुनीश खान निवासी डियारा सेक्टर के रूप में हुई है. आरोपी से पूछताछ कर रही पुलिस