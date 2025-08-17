पटना: बिहार की राजधानी पटना में आज एक युवक की अपराधियों ने उसके घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है. छोटू ने महज 10 दिन पहले ही डिलीवरी बॉय की नौकरी ज्वाइन की थी. घटना गर्दनीबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सरिस्ताबाद पूर्वी इलाके में हुई है.
बदमाशों ने घर में घुसकर मारी गोली: मृतक की पहचान किशन उर्फ छोटू यादव उम्र 24 साल के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि कुछ अपराधी सीधे छोटू के कमरे में घुस गए और उसे गोली मार दी. गोली लगने के बाद छोटू बेहोश हो गया. किराएदारों की मदद से छोटू (मृतक) को तुरंत पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (पीएमसीएच) ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
जांच में जुटी पुलिस: घटना की सूचना गर्दनीबाग थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज हासिल की, जिनकी जांच की जा रही है. साथ ही एफएसएल की एक टीम को भी मौके पर बुलाया गया था, जिसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए.
परिवार में सबसे छोटा था छोटू: मृतक किशन उर्फ छोटू यादव के परिवार का मूल निवास अनीसाबाद में है. वह अपने परिवार में सबसे छोटा था. उसके दो भाई और दो बहनें हैं. पिता विजय कुमार यादव बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल में कार्यरत थे, जिनकी मौत पहले ही हो चुकी है.
''घर के अंदर ही गोली चलाकर युवक की हत्या की गई है. प्रारंभिक तौर पर यह हत्या आपसी विवाद के कारण होनी प्रतीत हो रही है. इस संबंध में तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले पर गहन अनुसंधान चल रहा है''. -डॉ. अन्नू गुप्ता, सचिवालय डीएसपी
संदिग्धों की तलाश में पुलिस: फिलहाल गर्दनीबाग थाना पुलिस मामले की विभिन्न पहलुओं से छानबीन कर रही है. सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण, एफएसएल रिपोर्ट और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर संदिग्धों की तलाश की जा रही है. पुलिस का मानना है कि इससे हत्यारों तक पहुंचने और घटना की सही वजह सामने लाने में मदद मिलेगी.
