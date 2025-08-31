ETV Bharat / state

बिहार में अहले सुबह युवक की गोली मारकर हत्या - YOUTH MURDERED IN NALANDA

नालंदा में एक युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक की हत्या प्रतिशोध में की गई है.

YOUTH MURDERED IN NALANDA
बिहार में अहले सुबह युवक की गोली मारकर हत्या (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 31, 2025 at 9:26 AM IST

2 Min Read

नालंदा: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. इसी बीच ताजा मामला नालंदा से है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि हत्या प्रतिशोध में हुई है.

चुहरचक गांव की है घटना: घटना सरमेरा थाना क्षेत्र चुहरचक गांव के मोड़ SH 78 से होकर गुजरने वाले रास्ते की है. मृतक की पहचान बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ कारु उम्र 18 साल के रूप में हुई है.

प्रतिशोध में हुई हत्या: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव नामक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. उसी हत्या के प्रतिशोध में शिशुपाल कुमार (मृतक) का नाम सामने आया था.

जांच में जुटी पुलिस: जिससे मौका पाकर बीती रात बदमाशों ने शिशुपाल कुमार (मृतक) की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

''एक युवक की गोली मारकर बीती रात हत्या की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिससे जांच की जा रही है''. -साकेंद्र कुमार बिंद, सरमेरा थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें-

नालंदा: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. इसी बीच ताजा मामला नालंदा से है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि हत्या प्रतिशोध में हुई है.

चुहरचक गांव की है घटना: घटना सरमेरा थाना क्षेत्र चुहरचक गांव के मोड़ SH 78 से होकर गुजरने वाले रास्ते की है. मृतक की पहचान बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ कारु उम्र 18 साल के रूप में हुई है.

प्रतिशोध में हुई हत्या: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव नामक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. उसी हत्या के प्रतिशोध में शिशुपाल कुमार (मृतक) का नाम सामने आया था.

जांच में जुटी पुलिस: जिससे मौका पाकर बीती रात बदमाशों ने शिशुपाल कुमार (मृतक) की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

''एक युवक की गोली मारकर बीती रात हत्या की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिससे जांच की जा रही है''. -साकेंद्र कुमार बिंद, सरमेरा थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

नालंदा में युवक की हत्याNALANDA NEWSBIHAR NEWSYOUTH MURDERED IN NALANDA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: बिहार के 9 प्रमंडल में किस इलाके में किसका दबदबा? 2025 में आसान नहीं जंग

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

NDA को 2010 में 24, 2020 में सिर्फ 6 सीट, मगध की 26 सीटों पर 2025 का पूरा समीकरण समझिए

बिहार की लड़कियों ने रसोई के बजाय बॉक्सिंग रिंग की ओर रुख क्यों किया?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.