नालंदा: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या के मामले सामने आ रहे हैं. इसी बीच ताजा मामला नालंदा से है, जहां पर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बताया जा रहा है कि हत्या प्रतिशोध में हुई है.

चुहरचक गांव की है घटना: घटना सरमेरा थाना क्षेत्र चुहरचक गांव के मोड़ SH 78 से होकर गुजरने वाले रास्ते की है. मृतक की पहचान बृज यादव के पुत्र शिशुपाल कुमार उर्फ कारु उम्र 18 साल के रूप में हुई है.

प्रतिशोध में हुई हत्या: सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीते 12 और 13 जुलाई की रात चुहरचक गांव में किशोरी यादव नामक व्यक्ति की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी. उसी हत्या के प्रतिशोध में शिशुपाल कुमार (मृतक) का नाम सामने आया था.

जांच में जुटी पुलिस: जिससे मौका पाकर बीती रात बदमाशों ने शिशुपाल कुमार (मृतक) की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं, घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया.

''एक युवक की गोली मारकर बीती रात हत्या की गई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल बिहार शरीफ भेज दिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. घटना का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है. जिससे जांच की जा रही है''. -साकेंद्र कुमार बिंद, सरमेरा थानाध्यक्ष

