बिहार में बहन के घर से लौट रहे युवक को गोलियों से भूना, सुनसान इलाके में मिला शव
मोतिहारी में बहन के घर से लौट रहे युवक की गोली मारकर हत्या की गई है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
Published : September 17, 2025 at 7:13 AM IST
मोतिहारी: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या चोरी-डकैती की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी क्रम में ताजा मामला मोतिहारी से है, जहां पर घर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. ये घटना चिरैया थाना क्षेत्र के डीह महुआई के बीच खोहा की है. ये क्षेत्र सुनसान वाला है.
बहन के घर से लौट रहा था प्रमोद: मृतक युवक की पहचान प्रमोद यादव उम्र 35 साल निवासी महमदीपुर गांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि प्रमोद यादव (मृतक) अपनी बहन के घर से बाइक से वापस मोतिहारी लौट रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी.
मौके पर पहुंची चिरैया थाना की पुलिस: घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद चिरैया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.
पिता के कारोबार को देखता था प्रमोद: प्रमोद यादव दो भाईयों में सबसे छोटा था. उसकी शादी भी हो चुकी थी. वह अपने पिता के कारोबार को देखता था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
रुपए के लेन-देन का है मामला?: प्रमोद यादव (मृतक) लोगों को ब्याज पर रुपए दिया करता था. जिसको लेकर उसकी कई लोगों से झड़प भी हुई थी. अब पुलिस इस पहलु से भी जांच कर रही है कि प्रमोद यादव (मृतक) की हत्या पैसे के लेन-देन को लेकर की गई है. या कोई और मामला है.
''प्रमोद यादव हत्याकांड के खुलासे के लिए सिकरहना डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है. साथ ही टेक्निकल टीम को भी लगाया गया है. जल्द ही हत्या का खुलासा कर लिया जाएगा और हत्या में शामिल अपराधियों को पकड़कर न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा''. -स्वर्ण प्रभात, एसपी
