बिहार में बहन के घर से लौट रहे युवक को गोलियों से भूना, सुनसान इलाके में मिला शव

मोतिहारी: बिहार में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं. रोज हत्या चोरी-डकैती की घटनाएं सामने आती रहती हैं. इसी क्रम में ताजा मामला मोतिहारी से है, जहां पर घर लौट रहे एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. ये घटना चिरैया थाना क्षेत्र के डीह महुआई के बीच खोहा की है. ये क्षेत्र सुनसान वाला है.

बहन के घर से लौट रहा था प्रमोद: मृतक युवक की पहचान प्रमोद यादव उम्र 35 साल निवासी महमदीपुर गांव के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि प्रमोद यादव (मृतक) अपनी बहन के घर से बाइक से वापस मोतिहारी लौट रहा था, तभी बाइक सवार अपराधियों ने उसे गोली मार दी.

मौके पर पहुंची चिरैया थाना की पुलिस: घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास के लोगों ने घटना के संबंध में पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलने के बाद चिरैया थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पिता के कारोबार को देखता था प्रमोद: प्रमोद यादव दो भाईयों में सबसे छोटा था. उसकी शादी भी हो चुकी थी. वह अपने पिता के कारोबार को देखता था. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.