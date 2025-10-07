ETV Bharat / state

अलीगढ़ में युवक ने की मामा के बेटे की हत्या; पहले गोली मारी, फिर फावड़े से काट डाला

सीओ अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया, प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा लग रहा है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है.

अलीगढ़ में युवक ने की मामा के बेटे की हत्या.
अलीगढ़ में युवक ने की मामा के बेटे की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 2:30 PM IST

2 Min Read
अलीगढ़: किसी बात को लेकर हो रही कहासुनी अचानक खूनी संघर्ष में बदल गई. अपनी बुआ के घर आए युवक की उसी के फुफेरे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी. गुस्साए फुफेरे भाई ने पहले गोली मारी, इस पर भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ तो अपने ममेरे भाई पर फावड़े से हमला करके मौत के घाट उतार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. घटना अलीगढ़ जिले के हरदुआगंज थाना क्षेत्र के रहसोपुर गांव में मंगलवार सुबह हुई.

पुलिस के मुताबिक, मृतक देबू (32) थाना विजयगढ़ क्षेत्र के भटोली गांव का रहने वाला था. वह 6 अक्टूबर यानी सोमवार की रात को अपने फुफेरे भाई बंटी के घर रहसोपुर गांव आया था. वह पहले भी अक्सर यहां आता-जाता रहता था.

मंगलवार की सुबह किसी बात को लेकर दोनों भाइयों में कहासुनी होने लगी. गुस्साए बंटी ने देबू को गोली मार दी, इससे वह लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने फरसा उठाकर देबू पर कई वार किए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमृत जैन ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. क्राइम सीन को सुरक्षित कर साक्ष्य एकत्र किए गए. तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी अतरौली राजीव द्विवेदी ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मामला प्रेम-प्रसंग से जुड़ा लग रहा है. हालांकि, पुलिस सभी पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है. गांव में हुई इस घटना से लोगों में दहशत और आक्रोश है.

ग्रामीणों का कहना है, कि रिश्ते के दोनों भाइयों के बीच पहले भी अनबन होता था, लेकिन इस तरह की वारदात की किसी को उम्मीद नहीं थी. पुलिस घटना के कारणों की गहराई से जांच कर रही है.

अलीगढ़ में रिश्तों का कत्ल

