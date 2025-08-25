ETV Bharat / state

पंचायत चुनाव की पुरानी अदावत में युवक को गोली मारी, गंभीर रूप से घायल - FIRING AT YOUNG MAN IN DHOLPUR

धौलपुर में पंचायत चुनाव को लेकर अदावत के चलते 18 वर्षीय युवक को गोली मारी गई. वह गंभीर रूप से घायल है, हमलावर फरार हैं.

Firing at young man in Dholpur
कंचनपुर थाना (ETV Bharat Dholpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 25, 2025 at 8:37 PM IST

धौलपुर: कंचनपुर थाना क्षेत्र के लालोनी गांव में सोमवार शाम को गांव के बाहर एक युवक को करीब आधा दर्जन लोगों ने घेरकर गोली मार दी. पसली में गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस फायरिंग से ग्रामीणों में दहशत फैल गई. पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर मौके से फरार हो गए. घायल को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

घायल युवक कुलदीप के चचेरे भाई सत्यवीर गुर्जर ने बताया कि उनके परिजन कावड़ लेकर आए थे. उसे मंदिर में चढ़ाने के बाद सभी घर लौट रहे थे. तभी कुलदीप सबसे आगे निकल गया था. लालोनी गांव में पहुंचने से पहले एक बगीचे के पास आधा दर्जन से अधिक लोगों ने उसे घेर लिया और गोली मार दी और कार से फरार हो गए. घटना की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी अनूप कुमार चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे.

थाना प्रभारी चौधरी ने बताया कि मौका मुआयना किया गया है. बदमाशों की इधर-उधर तलाश की गई, लेकिन सुराग नहीं लग सका है. पुलिस ने इलाके में नाकाबंदी भी कराई है. उधर, घायल कुलदीप को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है. चिकित्सकों की टीम द्वारा उपचार किया जा रहा है. घायल का पुलिस पर्चा बयान लिया जा रहा है और रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

चुनाव के समय से थी अदावत: दोनों पक्षों के बीच पंचायत चुनाव और रास्ते को लेकर पुरानी अदावत चली आ रही थी. इस कारण पहले भी दोनों पक्ष आमने-सामने आ चुके हैं. इससे पहले महुआ खेड़ा गांव के पास दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जहां उन्होंने एक-दूसरे को धमकियां दी थी. इसके बाद ही यह घटना घटी.

