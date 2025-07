ETV Bharat / state

कोटा में महिला वकील को मारी गोली, उसे मरा समझ खुद पर किया फायर, युवक की मौत - MAN SHOOT WOMEN

आर के पुरम थाना कोटा ( ETV Bharat Kota )

Published : July 12, 2025 at 8:29 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 8:41 AM IST

कोटा: शहर में शुक्रवार देर रात सनसनी फैल गई, जब युवक व युवती के गोली लगने का मामला सामने आया. घटनाक्रम आरकेपुरम थाना इलाके में रावतभाटा रोड पर मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के ऑफिस के नजदीक का है. युवती का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि युवक की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि युवक ने पहले युवती पर गोली चलाई और फिर खुद पर फायर कर लिया. घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को करण की मां ने दी थी. करण की मां को पूर्वा ने घटनाक्रम के बाद फोन किया था. इसके बाद ही पुलिस मौके पर पहुंची थी. आरकेपुरम थाना अधिकारी महेंद्र मारू ने बताया कि घटनाक्रम शुक्रवार रात 9:30 बजे का है.सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. इस मामले में प्राथमिक तौर पर सामने आया कि अनंतपुरा इलाका निवासी करण गुर्जर की दादाबाड़ी इलाके की पूर्वा शर्मा में कहासुनी हुई. इससे गुस्साए करण ने पूर्वा को गोली मार दी. करण ने पूर्वा को मरा समझ खुद पर भी फायर कर लिया. मौके पर इनकी स्कूटी व फायर आर्म्स मिला. दोनों का काफी रक्त बह गया था. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे व दोनों को मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल ले गए. पूर्वा को भर्ती कर लिया, जबकि करण को मृत घोषित कर दिया. करण का शव मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.थानाधिकारी मारु का कहना है कि हमारी प्राथमिकता दोनों का इलाज करवाना था. इसके लिए अस्पताल ले जाया गया था.

