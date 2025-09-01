ETV Bharat / state

ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, स्कूटी सवार पर गिरा बोल्डर, युवक की मौत, महिला गंभीर घायल - ACCIDENT ON RISHIKESH GANGOTRI NH

टिहरी गढ़वाल में बैमुंडा वन चौकी के पास बोल्डर की चपेट में आने से स्कूटर सवार युवक की मौत हो गई.

Boulder fell on scooter rider
ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 1, 2025 at 12:11 AM IST

टिहरी गढ़वाल: जिले के थाना नरेंद्रनगर क्षेत्र में ऋषिकेश-गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैमुंडा जंगलात चौकी के पास दर्दनाक हादसा हुआ. पहाड़ी से गिरे बोल्डरों की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसको प्राथमिक उपचार के बाद एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है.

रविवार की शाम करीब साढ़े चार बजे थाना नरेंद्रनगर पुलिस को सूचना मिली कि एक स्कूटी चंबा से ऋषिकेश की ओर जा रही थी. इस दौरान बैमुंडा में जंगलात चौकी से लगभग 70 मीटर आगे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण राजमार्ग से गुजर रही स्कूटी उसकी चपेट में आ गई.

A bridge collapsed on the Pauri-Devprayag motorway
पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर ढहा पुस्ता (PHOTO-ETV Bharat)

इस दुर्घटना में स्कूटी चालक 25 वर्षीय अंकित जैन पुत्र राजेश कुमार जैन निवासी फिरोजाबाद, उत्तरप्रदेश की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि चालक अंकित जैन के साथ स्कूटी पर सवार अज्ञात महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. जिसे राजमार्ग से गुजर रहे राहगीरों ने निजी वाहन से स्वास्थ्य केंद्र फकोट पहुंचाया. जहां से प्राथमिक उपचार के बाद महिला को हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है. इस दौरान सूचना मिलते ही तत्काल थाना नरेंद्रनगर पुलिस मौके पर पहुंची.

नरेंद्रनगर प्रभारी निरीक्षक संजय मिश्रा ने बताया कि दुर्घटना में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई है. जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल है. महिला की पहचान हो चुकी है. महिला का नाम रजनी रावत पुत्री सुनील सिंह रावत उम्र 43 निवासी कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल के रूप में सामने आया है.

पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर ढहा पुस्ता: मौसम विभाग देहरादून की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में हो रही भारी बारिश से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है. विभाग की चेतावनी के तहत पौड़ी जिले में भी लगातार मौसम बदल रहा है. रविवार देर शाम हुई भारी बारिश ने पौड़ी शहर में जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. लगातार हो रही तेज बरसात के चलते पौड़ी-देवप्रयाग मोटर मार्ग पर नए बस अड्डे के समीप बना पुस्ता अचानक ढह गया. देखते ही देखते भारी मलबा और पत्थर सड़क पर आ गए, जिससे मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया. सौभाग्य से उस समय सड़क पर कोई वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, वरना बड़ी दुर्घटना घट सकती थी.

वार्ड सभासद सूरज बिष्ट ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि यह समस्या नई नहीं है. लगभग तीन से चार वर्ष पहले भी इसी स्थान पर भारी वर्षा के कारण पुस्ते का एक हिस्सा टूट चुका था. उस समय क्षेत्रवासियों ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण विभाग से बार-बार इसकी मरम्मत और पक्कीकरण की मांग की, लेकिन विभाग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया.

