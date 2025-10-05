ETV Bharat / state

पलामू में युवक की धारदार हथियार से हत्या, पिता पर पुत्र को जान से मारने का आरोप

पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में सूरज ठाकुर नामक युवक की टांगी से गला काट कर हत्या कर दी गई है. हत्या का आरोप मृतक के पिता पर ही लगा है. घटना के बाद से सूरज के पिता अमित ठाकुर फरार है.

घटना के बाद आरोपी पिता फरार

दरअसल, सूरज ठाकुर और उसके पिता अमित ठाकुर घर में एक साथ सोए हुए थे. रविवार की सुबह परिजनों ने देखा कि सूरज की टांगी से गला काट कर हत्या कर दी गई है, जबकि पिता अमित ठाकुर फरार है.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि पिता ने ही सूरज ठाकुर की गला काटकर हत्या कर दी है. कुछ वर्ष पहले सूरज ठाकुर की मां लापता हो गई थी. लापता होने के बाद पिता अमित ठाकुर मानसिक रूप से कमजोर हो गया था. आशंका जताई जा रही है कि पत्नी के कारण ही अमित ठाकुर ने अपने बेटे सूरज ठाकुर की गला काटकर हत्या कर दी है.