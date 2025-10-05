पलामू में युवक की धारदार हथियार से हत्या, पिता पर पुत्र को जान से मारने का आरोप
पलामू में युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है. हत्या के बाद से पिता फरार है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : October 5, 2025 at 2:37 PM IST
पलामूः जिले के पांकी थाना क्षेत्र के रतनपुर में सूरज ठाकुर नामक युवक की टांगी से गला काट कर हत्या कर दी गई है. हत्या का आरोप मृतक के पिता पर ही लगा है. घटना के बाद से सूरज के पिता अमित ठाकुर फरार है.
घटना के बाद आरोपी पिता फरार
दरअसल, सूरज ठाकुर और उसके पिता अमित ठाकुर घर में एक साथ सोए हुए थे. रविवार की सुबह परिजनों ने देखा कि सूरज की टांगी से गला काट कर हत्या कर दी गई है, जबकि पिता अमित ठाकुर फरार है.
जांच में जुटी पुलिस
घटना की जानकारी मिलने के बाद पांकी थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले में छानबीन शुरू कर दी. मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया है कि पिता ने ही सूरज ठाकुर की गला काटकर हत्या कर दी है. कुछ वर्ष पहले सूरज ठाकुर की मां लापता हो गई थी. लापता होने के बाद पिता अमित ठाकुर मानसिक रूप से कमजोर हो गया था. आशंका जताई जा रही है कि पत्नी के कारण ही अमित ठाकुर ने अपने बेटे सूरज ठाकुर की गला काटकर हत्या कर दी है.
घटना के संबंध में पांकी सर्किल इंस्पेक्टर पूनम टोप्पो ने बताया कि परिजनों ने पिता पर ही हत्या की आशंका जाहिर की है. पुलिस मामले में छानबीन कर रही है. वहीं पांकी के थाना प्रभारी राजेश कुमार रंजन ने बताया कि परिजनों ने पिता पर ही हत्या का आरोप लगाया है. आरोपी पिता सुबह के समय ही जंगल की तरफ भाग गया था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
ये भी पढ़ें-
बहन के ससुराल में भाई की हत्या, ससुर गिरफ्तार
11 महीने बाद जैप जवान की सुलझी हत्या की गुत्थी! ट्रैक सूट चोर कहने पर दोस्त ने उतारा था मौत के घाट
दूर का रिश्तेदार ही निकला विधायक प्रतिनिधि की पत्नी का हत्यारा! जंगल में दुष्कर्म के बाद महिला की कर दी थी हत्या