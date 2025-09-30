ETV Bharat / state

बिहार में प्रेमिका के पति ने प्रेमी की कुल्हाड़ी से की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

कॉन्सेप्ट इमेज ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : September 30, 2025 at 7:47 AM IST 2 Min Read