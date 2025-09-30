बिहार में प्रेमिका के पति ने प्रेमी की कुल्हाड़ी से की हत्या, जांच में जुटी पुलिस
पूर्णिया में 24 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई है. घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
Published : September 30, 2025 at 7:47 AM IST
पूर्णिया: सदर थाना क्षेत्र के बसंत बाग नया टोला में एक युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक की हत्या प्रेम प्रसंग के चलते की गई है. बहरहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है.
24 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से हत्या: मिली जानकारी के अनुसार सदर थाना क्षेत्र में पड़ोसी ने पत्नी से अफेयर के शक में पड़ोस में रहने वाले 24 वर्षीय युवक की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या की गई है. राजा मरांडी (मृतक) के चेहरे पर धारदार कुल्हाड़ी से 10 से अधिक वार किए गए हैं.
मौके से फरार हुआ आरोपी: घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पड़ोसी मौके से भाग गया. स्थानीय लोगों ने आरोपी की पत्नी को पकड़कर सदर थाना पुलिस के हवाले किया, क्योंकि शक है कि हत्या में दोनों पति-पत्नी का हाथ है.
क्या कहते हैं परिजन: मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई गद्दी में काम करता था. काफी काम होने की वजह से देर रात घर लौटा था. खाने के लिए पड़ोसी के घर गया था. इसी दौरान वहां उसका सामना आरोपी से हो गया. इसी शक में उसने धारदार कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी.
''पुलिस ने आरोपी की पत्नी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है, जबकि फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है. साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है''. - अजय कुमार, थानाध्यक्ष
ये भी पढ़ें-