धमतरी : धमतरी जिले में सिलसिलेवार हत्या के मामले सामने आए हैं. भानपुरी गांव में हुए हत्या का मामला शांत नहीं हुआ था कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक और हत्या हो गई.यहां युवक ने अपनी नानी और मां पर जानलेवा हमला किया. आरोपी ने मां और नानी की बेरहमी से डंडे से पिटाई की.जिसमें नानी की मौत हो गई वहीं मां जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही है. पुलिस के मुताबिक जेब खर्च के लिए पैसे नहीं देने पर युवक ने मां और नानी पर हमला कर दिया.

आरोपी युवक गिरफ्तार : इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने कहा कि सिटी कोतवाली अंतर्गत बठेना वार्ड से हमें सूचना मिली थी कि महिला को मार दिया गया है. जिसपर हमने मर्ग कायम कर विवेचना में लिया था.

विवेचना में प्रथम दृष्टिया ये पता चला है कि आरोपी अपने नानी और मां के साथ रहता था किसी बात को लेकर विवाद हुआ. आरोपी ने डंडा उठाकर अपनी मां और नानी को मार दिया. आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है. आगे की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है- मणिशंकर चंद्रा, एएसपी

नानी ने तोड़ा दम मां की हालत गंभीर, आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार देर रात की है. जब घर पर लखन्तिन ध्रुव उम्र 62 वर्ष और बेटी पूर्णिमा ध्रुव उम्र 32 वर्ष थी. दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां पर इलाज के दौरान आरोपी की नानी लखन्तिन ध्रुव की मौत हो गई. पूर्णिमा ध्रुव गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती है. कोतवाली पुलिस और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया गया है.

