ETV Bharat / state

पत्नी साथ जाने से मना की तो पति ने खुद को उड़ाया, कनपटी में गोली मारकर दी जान - KHAGARIA KILL HIMSELF

खगड़िया में युवक ने खुद को गोली मारी ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : June 14, 2025 at 7:17 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 7:37 AM IST 2 Min Read

खगड़िया: बिहार के खगड़िया में आत्महत्या की एक घटना से हर कोई हैरान है. एक युवक ने खुद की कनपटी में गोली मारकर आत्महत्या कर लिया. घटना जिले के बेलदौर थाना क्षेत्र के हनुमान नगर गांव की बतायी जा रही है. सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटनास्थल से एक देसी पिस्तौल और मोबाइल बरामद किया है. "युवक के सिर में गोली लगने के कारण मौत हो हुई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना की छानबीन की जा रही है." -परशुराम सिंह, थानाध्यक्ष, बेलदौर घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat)

बीच सड़क पर खुद गोली मारी: मृतक की पहचान धनंजय राम (42) के रूप में हुई है, जो महेशखूंट थाना के इंग्लिश टोला का रहने वाला था. जानकारी के अनुसार युवक ने साढू के घर इस तरह का कदम उठाया. घर के बाहर बीच सड़क पर खुद के सिर में गोली मार ली, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गयी. पत्नी के व्यवहार से गुस्सा: धनंजय अपनी पत्नी को वापस घर ले जाने के लिए आया था. पत्नी ने उसे साथ में जाने से मना कर दी थी. इस बात को लेकर दोनों में काफी बहस हुई. पत्नी के इस व्यवहार से वह आग बबूला हो गया. घटनास्थल पर जुटी लोगों की भीड़ (ETV Bharat) देसी कट्टा से गोली मारी: युवक ने गांव में ही बूढ़ा बाबा स्थान के पास देसी कट्टा से खुद को गोली मार ली. कनपटी में गोली लगने के कारण उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया. इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी. ये भी पढ़ें: बेटा और बेटी के साथ मां ने उठाया खौफनाक कदम, दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत

Last Updated : June 14, 2025 at 7:37 AM IST