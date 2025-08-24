ETV Bharat / state

हमीरपुर में पत्नी ने बुलाई पुलिस, पति यमुना नदी में कूदा, गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी - HAMIRPUR NEWS

अरविंद शराब के नशे में पत्नी से झगड़ा कर रहा था. परेशान होकर महिला ने यूपी 112 को सूचना दी.

मौके पर जुटी भीड़.
मौके पर जुटी भीड़. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : August 24, 2025 at 9:26 PM IST

Updated : August 24, 2025 at 9:35 PM IST

हमीरपुर : जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में पति-पत्नी में विवाद हो गया. नाराज पत्नी ने पुलिस बुला ली. पुलिस दोनों को थाने ले जाने लगी, इसी दौरान युवक ई-रिक्शे से उतरकर यमुना नदी में छलांग लगा दी. देखते ही देखते पानी के तेज बहाव में बह गया. गोतोखोरों की टीम तलाश में जुटी है.

शराब के नशे में झगड़ रहा था : मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के मेरापुर मोहल्ला का है. जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय अरविंद पुत्र रामेश्वर रविवार शाम शराब के नशे में पत्नी इमरती से झगड़ रहा था. रोजाना के विवाद से परेशान पत्नी ने पुलिस को सूचना दी. मौके पर यूपी 112 के पुलिस कर्मी पहुंचे और दोनों को समझाकर थाने चलने को कहा.

पानी के तेज बहाव में बहा : पुलिस दोनों को ई-रिक्शा से थाने ले जा रही थी. ई-रिक्शा यमुना नदी पर बने पुल पर पहुंचा तभी अरविंद उतरकर भाग निकला. कोई कुछ समझ पाता अरविंद उफनाई यमुना में कूद गया और पानी के तेज बहाव में बह गया. पत्नी के चिल्लाने की आवाज सुनकर मौके पर भीड़ जुट गई, लेकिन किसी ने बचाने की हिम्मत नहीं की.

अचानक नदी में लगाई छलांग : प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, यमुना पुल पर ट्रैफिक था, ई-रिक्शा धीरे-धीरे जा रहा था. तभी युवक उतरा और नदी में छलांग लगा दी. युवक कुछ देर तक पानी में दिखाई दिया, लेकिन तेज बहाव के चलते देखते ही देखते लापता हो गया.

गोताखोरों की टीम तलाश रही : सदर कोतवाल राकेश कुमार ने बताया कि पत्नी की शिकायत पर पुलिस मौके पर गई थी. दोनों को थाने बुलाया गया था. लेकिन रास्ते में अरविंद ने नदी में छलांग लगा दी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. अरविंद तैरना जानता है. गोताखोर टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है.

