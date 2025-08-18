ETV Bharat / state

दुर्ग में नशे की हालत में युवक ने नदी में लगाई छलांग, हर-हर महादेव बोलकर कूदा, मौत - YOUNG MAN JUMP RIVER

दुर्ग के महमरा एनीकेट के पास ये घटना हुई है. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

दुर्ग में नशे की हालत में युवक ने नदी में लगाई छलांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 18, 2025 at 12:26 PM IST

Updated : August 18, 2025 at 12:33 PM IST

दुर्ग: जिले में रविवार को एक युवक ने नदी में छलांग लगा दी. घटना शिवनाथ नदी के महमरा एनीकेट के पास हुई. यहां युवक ने सबके सामने हर-हर महादेव बोलते हुए छलांग लगा दी. लोगों के मुताबिक वह नशे की हालत में था.

लोगों ने रोकने की कोशिश की: रविवार की शाम करीब 4 बजे युवक केवल पैंट पहनकर घाट पर रेलिंग पकड़कर खड़ा था. वहां मौजूद लोग लगातार उसे समझाने और रोकने की कोशिश करते दिखे. भीड़ में से कुछ लोगों का कहना था कि युवक नशे की हालत में था. काफी देर तक बातचीत के बाद अचानक युवक ने दोनों हाथ जोड़कर हर-हर महादेव कहते हुए छलांग लगा दी.

दुर्ग में नशे की हालत में युवक ने नदी में लगाई छलांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मची अफरा-तफरी: युवक के कूदते ही वहां अफरा-तफरी मच गई. युवक को बचाने के लिए मौके पर मौजूद दो पुलिस कॉन्स्टेबल ने भी बहादुरी दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई. इसके अलावा स्थानीय मछुआरों ने भी बचाव का प्रयास किया. लेकिन नदी की तेज धार के कारण सभी प्रयास नाकाम हो गए.

कुछ देर बाद मिला, लेकिन हुई मौत: किसी तरह कुछ देर बाद युवक को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना दुर्ग सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है.

32 साल का था युवक: पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमॉर्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया गया. जानकारी के अनुसार मृतक का नाम आकाश ताम्रकार (32 साल) है. जो शंकर नगर बुद्ध बिहार गली का निवासी था. लोग चर्चा कर रहे हैं कि यदि समय रहते उसे रोक लिया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी.

