बिहार में युवक ने 8 लोगों को मारा चाकू, ग्रामीणों की पिटाई से आरोपी की मौत - SARAN CRIME NEWS

छपरा में एक युवक ने 8 लोगों को चाकू मारकर घायल किया है. मामले में आरोपी की भी मौत हो गई है.

SARAN CRIME NEWS
एक सनकी युवक ने 8 लोगों को चाकू से किया घायल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 10, 2025 at 12:24 PM IST

छपरा: बिहार के सारण में एक युवक द्वारा लगभग 8 लोगों पर चाकू से हमला किया गया है. जिसमें महिलाओं-पुरुषों के साथ-साथ दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं. वहीं, आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा आरोपी युवक की जमकर पिटाई की गई. जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. ये मामला डीह छपरा गांव का है.

मौके पर पहुंची पुलिस: घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. सूचना मिलने के बाद तरैया थाना की पुलिस समेत एसएसपी कुमार आशीष मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद सभी घायलों को तरैया अस्पताल में भर्ती कराया गया.

SARAN CRIME NEWS
घायलों से मिलते हुए एसएसपी कुमार आशीष (ETV Bharat)

दो को पटना किया गया रेफर: सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर चिकित्सा के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया है. घायलों में से एक बच्चा समेत दो लोगों की हालात गंभीर होने से उन्हें सदर अस्पताल से पीएमसीएच पटना रेफर किया गया है.

चाकूबाजी में ये लोग हुए घायल: गंभीर घायलों में डीह छपरा गांव निवासी लाल बाबू गिरी का 5 वर्षीय बेटा अनीश गिरी, विकास महतो का 6 वर्षीय बेटा मोगल कुमार, डॉ. विपिन गिरी की 55 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी, पंकज महतो की 40 वर्षीय पत्नी सुनीता देवी, छिगन गिरी की 65 वर्षीय पत्नी सांवरिया देवी और सच्चिदानंद गिरी की 45 वर्षीय पत्नी रोमा कुंवर है.

''डीह छपिया गांव में एक युवक बाइक से पहुंचा था, तभी उसका किसी महिला से विवाद हो गया. जिसके बाद उसने गांव में 5 वर्षीय मासूम सहित 8 लोगों के ऊपर चाकू से हमला कर दिया''. -स्थानीय निवासी

SARAN CRIME NEWS
अस्पताल पहुंचे एसएसपी कुमार आशीष (ETV Bharat)

क्या कहते हैं स्थानीय निवासी?: स्थानीय लोगों ने आगे बताया कि इस चाकूबाजी में सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. बच्चे और कई महिलाओं का पेट फट गया हैं, जिन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र से सदर अस्पताल और फिर वहां से पीएमसीएच रेफर किया गया है.

आरोपी युवक की हुई मौत: आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी युवक को पकड़कर जमकर पिटाई की. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी युवक को भीड़ से बचाकर छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक आरोपी का नाम बिट्टू तिवारी है, जो मशरख थाना क्षेत्र का रहने वाला है.

''सारण में एक युवक ने लगभग 8 लोगों पर चाकू से हमला करके बुरी तरह घायल कर दिया है. घायलों में दो लोगों की स्थिति काफी खराब है. जिसे पटना रेफर कर दिया गया है''. -डॉक्टर कुमार आशीष, एसएसपी , सारण

सारण में हत्याSARAN NEWSBIHAR NEWSSARAN CRIME NEWS

