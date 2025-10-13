ETV Bharat / state

दक्षिण अफ्रीका में पायलट ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसा, रांची के युवक की मौत

पायलट प्रशिक्षण के लिए जोहांसबर्ग गए रांची के एक युवक की विमान दुर्घटना में मौत हो गई.

PLANE CRASH IN JOHANNESBURG
पीयूष पुष्प की फाइल फोटो (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 13, 2025 at 2:41 PM IST

रांची: दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में पायलट ट्रेनिंग के दौरान विमान हादसा हो गया. विमान क्रैश होने से रांची के युवक पीयूष पुष्प की दर्दनाक मौत हो गई है. घटना 10 अक्टूबर की है. विमान क्रैश होने पर आनन फानन में पीयूष को अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन 11 अक्टूबर को उसकी मौत हो गई. 20 वर्षीय पीयूष रांची के अरगोड़ा कटहल मोड़, लाजपत नगर के निवासी थे.

पीयूष के स्कूल में शोक

पीयूष के पिता टी. एन. साहू रांची स्थित जवाहर विद्या मंदिर, श्यामली के शिक्षक थे. पीयूष ने भी इसी स्कूल से पढ़ाई की थी. इस खबर से पूरे स्कूल में शोक की लहर दौड़ गई है और उनका पूरा परिवार सदमे में है.

हादसे की जानकारी फोन पर मिली

सेवानिवृत्त शिक्षक टी.एन. साहू के पड़ोसी और जेवीएम श्यामली के शिक्षक शशांक कुमार सिन्हा ने ईटीवी भारत को बताया कि इस खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया है. पीयूष बेहद होनहार और मृदुभाषी छात्र था. साहू जी अपने पुत्र को पायलट बनाना चाहते थे. इसी वजह से दक्षिण अफ्रीका के जोहांसबर्ग में वह पायलट की ट्रेनिंग ले रहा था. शुक्रवार को ही हादसे की जानकारी फोन पर मिली.

फिलहाल, पीयूष के पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं. परिजनों ने भारतीय दूतावास से बच्चे के शव को लाने के लिए संपर्क किया है. कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही शव को भारत भेजा जाएगा. लेकिन परिजनों ने खुद से शव को लेने की इच्छा जाहिर की है.

