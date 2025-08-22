कानपुर: बेहतर जिंदगी और ज्यादा पैसे कमाने की चाह अक्सर लोगों को विदेश ले जाती है. खासकर, खाड़ी देशों में नौकरी या छोटा-मोटा काम पाने के लिए लोग कर्ज तक ले लेते हैं. ऐसे में ठगी के मामले सामने आते हैं. पता चलता है कि एजेंट ने पैसे तो ले लिए लेकिन, विदेश नहीं भेजा. जबकि कुछ मामले इससे अलग होते हैं. इसमें वतन छोड़ने के बाद पीड़ित को ठगी का अहसास होता है. जिस नौकरी की बात कहकर एजेंट विदेश भेजता है, उससे अलग काम वहां मिलता है. पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं. फिर उत्पीड़न और बुरा बर्ताव झेलना पड़ता है, वह अलग. ऐसा ही कुछ हुआ नौबस्ता के रहने वाले आरिफ के साथ. उसे अच्छी नौकरी और पैसे मिलने का सपना दिखाया गया. लेकिन, जब वह सऊदी अरब पहुंचा तो रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दिया गया. फिर शुरू हुआ प्रताड़ना-मारपीट का दौर. उसे भूखा-प्यासा भी रखा गया. यहां से अपने देश लौटने के लिए आरिफ ने लगातार हाथ-पैर मारे. किसी तरह वह भारत लौटा. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. जानिए क्या है ठगी की ये पूरी कहानी...





दोस्त के जरिए मिला सऊदी जाने का ऑफर: आरिफ अंसारी पुत्र आलमगीर अंसारी निवासी आवास विकास, हंसपुरम का रहने वाला है. आरिफ मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था. उसके पिता भी मजदूरी करते हैं. उनके बीमार होने पर घर की पूरी जिम्मेदारी आरिफ पर आ गई. आरिफ की मां का भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है. आरिफ ने पुलिस को बताया कि उसका दोस्त दिलशाद है. दोस्त के घर के पास ही रहने वाली अनीशा बेगम के भाई शाहरुख से उसकी जान पहचान हो गई. शाहरूख ने बताया था कि वह विदेश में रहता है. वहां अच्छे पैसे मिलते हैं. कहा कि अगर उसको भी पैसे कमाने हैं तो उसे सऊदी अरब भेज सकता है.



बाइक बेची, पैसे जुटाए और पहुंच गया मुंबई: आरिफ के मुताबिक, जब यह बात घरवालों को बताई तो सभी ने सऊदी अरब जाने से मना कर दिया. लेकिन, उसने अपनी बाइक बेच दी और सऊदी अरब जाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लिया. शाहरूख ने उसे मुंबई में रहने वाले अयाज का नम्बर दिया. अयाज ने 15 से 20 दिन बाद डेढ़ लाख रुपये लेकर मुंबई आने के लिए कहा. जब वह मुंबई अयाज के पास पहुंचा तो कुछ पेपरों पर हस्ताक्षर लिए गए. डेढ़ लाख रुपये भी अयाज ने ले लिए. आरिफ ने पुलिस को बताया कि उसे भरोसा दिया गया कि सऊदी अरब पहुचने पर वहां की करेंसी में ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे. वहां उसके जैसे और भी लोग थे. अयाज ने सभी लोगों का एक वीडियो बनाया. साथ ही सऊदी अरब में जहां काम करना था, वहां का वीडियो दिखाया. हालांकि, यह सब झूठ था.

सऊदी अरब पहुंचने पर ठगे जाने का अहसास: आरिफ ने पुलिस को बताया कि, यहां से सभी लोग अलग-अलग हो गए. जब वह सऊदी अरब पहुंचा तो हकीकत सामने आई. उसे रेगिस्तान में ले जाकर छोड़ दिया गया. वहां एक तंबू में उसे पहुंचाया गया. उसके मालिक ने उसका मोबाइल, पासपोर्ट और अन्य जरूरी कागजात ले लिए गए. आरिफ के मुताबिक, बार-बार मांगने पर मालिक ने मोबाइल तोड़ दिया. आरिफ ने किसी से मदद लेकर घर फोन किया और आपबीती सुनाई. आरिफ ने बताया कि उसके साथ मारपीट तक की जा रही है.

घरवालों को मिली धमकी: आरिफ के बताने पर घरवालों अयाज को फोन किया. आरोप है कि अयाज ने गालियां देते हुए धमकी दी. कहा कि उसने आरिफ को बेच दिया है. बेटा चाहिए तो डेढ़ लाख रुपये और दें. आरिफ की मां यह सुनकर सीधे थाने गईं. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इधर आरिफ जैसे-तैसे भागकर भारत के दूतावास पहुंच गया. दूतावास के प्रयास से ही आरिफ भारत लौट सका.

इधर, घर लौटने के बाद आरिफ पुलिस कमिश्नर से मिला. कमिश्नर के आदेश पर नौबस्ता थाने में एफआईआर दर्ज की गई. नौबस्ता थानाध्यक्ष सतीश तीलारा का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी.

