तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में मिला युवक, लोगों ने किया हंगामा, रेप का मुकदमा दर्ज

उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर से बड़ी खबर सामने आई है. यहां एक घर में तीन युवतियां के साथ युवक आपत्तिजनक हालत में मिला.

कॉन्सेप्ट इमेज (ETV Bharat)
Published : October 8, 2025 at 6:40 PM IST

हल्द्वानी: नैनीताल जिला मुख्यालय हल्द्वानी के वैलेजली लॉज क्षेत्र में रात को एक युवक तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. इसके बाद इलाके में हंगामा मच गया. सूचना मिलने पर वार्ड नंबर तीन के पार्षद मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी. पुलिस ने देर रात छापा मारकर युवक और तीनों युवतियों को हिरासत में लिया. फिलहाल पुलिस ने युवक के खिलाफ दुष्कर्म के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

स्थानीय लोगों ने शोर मचाया तो खुला मामला: मामला सोमवार रात का बताया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक वैलेजली लॉज क्षेत्र की गली नंबर दो में एक मकान में युवक और तीन युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में देखने के बाद स्थानीय लोगों ने शोर मचा दिया. देखते ही देखते बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और विरोध करने लगे. हंगामे की सूचना पाकर वार्ड-3 के पार्षद धर्मवीर मौके पर पहुंचे और पुलिस को मामले की जानकारी दी. रात करीब एक बजे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया.

पुलिस युवतियों और युवक को थाने लेकर आई: बताया गया कि मंगलवार तड़के करीब साढ़े तीन बजे पुलिस युवक और तीनों युवतियों को कोतवाली लेकर पहुंची, जहां उनसे पूछताछ की गई. पुलिस जांच में सामने आया कि पकड़ा गया युवक तसलीम उर्फ सोनू (25 वर्ष) काठगोदाम का रहने वाला है और वाहन रिपेयरिंग का काम करता है. उसने सोमवार रात अपने परिचित के घर पर (जो इस समय बरेली में रहता है) तीन युवतियों को बुलाया था. यह जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में रोष फैल गया और उन्होंने खूब हंगामा किया.

पार्षद धर्मवीर ने पुलिस को दी तहरीर: वहीं वार्ड पार्षद धर्मवीर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी तसलीम को तीन युवतियों के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस घर में पहले भी इस तरह की असामाजिक गतिविधियां होती रही हैं, जिनका स्थानीय लोगों ने विरोध किया था. हंगामे की सूचना पर कुछ हिंदू संगठनों के लोग भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना का विरोध करते हुए कार्रवाई की मांग की. बाद में पुलिस ने सभी को सुरक्षित रूप से कोतवाली पहुंचाया.

एसएसआई रोहताश सागर ने बताया कि आरोपी युवक तसलीम उर्फ सोनू के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 (दुष्कर्म) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

