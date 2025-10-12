ETV Bharat / state

दशम फॉल में हादसाः पिस्का मोड़ का युवक नहाने के दौरान डूबा

रांचीः जिला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल दशम फॉल में रविवार शाम एक हादसा हो गया. जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय रोशन कुमार, पिता दिनेश ठाकुर, जो मूल रूप से मधुबनी (बिहार) के कालिका रामनगर के रहने वाले हैं. फिलहाल पिस्का मोड़, पंडरा स्थित रवि स्टील में काम करते थे, नहाने के दौरान पानी के तेज बहाव में डूब गए.

घटना रविवार शाम करीब 3:30 बजे की बताई जा रही है. रोशन अपने पांच दोस्तों के साथ स्कॉर्पियो (JH-07D-3595) से दशम फॉल घूमने पहुंचे थे. बताया जा रहा है कि सभी मित्र अपने साथ पैक खाना लेकर आए थे. नहाने के दौरान रोशन चट्टान फांदकर फॉल से लगभग एक किलोमीटर ऊपर निर्जन इलाके की ओर चले गए. काफी देर तक नहीं लौटने पर दोस्तों ने वहां तैनात पर्यटक मित्रों को सूचना दी.

फिसलने से पानी के बहाव में बह गया युवक

खोजबीन के दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि युवक चट्टान पार कर लौटते समय पैर फिसलने से पानी के तेज बहाव में बह गया. सूचना मिलते ही दशम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत गौरव पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पर्यटक मित्रों की मदद से तलाशी अभियान शुरू किया गया.

सोमवार सुबह सर्च अभियान फिर होगा शुरू

थाना प्रभारी प्रशांत गौरव ने बताया कि रविवार शाम तक काफी खोजबीन के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चल सका. अंधेरा होने के कारण सर्च ऑपरेशन रोका गया है. सोमवार सुबह फिर से तलाश शुरू की जाएगी. पर्यटक मित्र ने बताया कि युवक अपने दोस्तों से अलग होकर काफी ऊपर चला गया था. हम लोगों को सूचना मिलते ही खोज शुरू की लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज था. शायद वो फिसलकर सीधे गहरे हिस्से में चला गया. पुलिस व पर्यटक मित्र दल ने बताया कि सोमवार सुबह फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाएगा. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से पानी में तलाशी अभियान चलाया जाएगा.