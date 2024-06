ETV Bharat / state

डूंगरपुर में 2 बाइक के बीच टक्कर में युवक की मौत, 2 गंभीर घायल - one died and 2 injured in accident

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 7 hours ago

सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल ( ETV Bharat Dungarpur )

डूंगरपुर. बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाइवे 48 पर पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. दर्दनाक हादसे में 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. एक युवक को अस्पताल में जांच के बाद मृत घोषित कर दिया गया. जबकि गंभीर 2 घायलों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. बिछीवाड़ा थाना पुलिस के अनुसार नेशनल हाइवे 48 पर बिछीवाड़ा पेट्रोल पंप के पास 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार झिंझवा निवासी विकास वरहात और मनोज खराड़ी के अलावा दूसरी बाइक पर सवार एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई. सूचना पर बिछीवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पढ़ें: वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत, पुलिस कर रही मामले की जांच - road accident in alwar तीनों घायलों को गंभीर हालत में डूंगरपुर अस्पताल लेकर आए. जिसमें से एक अज्ञात युवक को डॉक्टर ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया. जबकि 2 घायलों को भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया है. वहीं शव को डूंगरपुर हॉस्पिटल के मोर्चरी में रखवाया है. पुलिस शव की पहचान करने के प्रयास कर रही है. इसके लिए आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है. वहीं बाइक नंबर के आधार पर भी पुलिस मृतक की पहचान करने के प्रयास कर रही है. वहीं कल बुधवार को शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी.