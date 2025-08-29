बालोतरा: जिले के एक निजी अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत का मामला गरमा गया है. परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया व धरने पर बैठ गए. सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए गुरुवार रात धरनास्थल पर ही गुजारी.
बायतू के अकदड़ा निवासी मालाराम को फ्रैक्वर हाथ में दर्द की शिकायत पर बुधवार को बालोतरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर्स के गलत इंजेक्शन लगाने से मालाराम की तबीयत बिगड़ गई. अपनी गलती पर पर्दा डालने की मंशा से अस्पताल ने मरीज को गुरुवार को जोधपुर रैफर कर दिया. इसी दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद परिजनों ने अस्पताल के आगे धरने पर बैठक गए. परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कार्रवाई की मांग की. वहीं, अस्पताल के डॉ. प्रकाश के अनुसार बुधवार को मरीज अस्पताल आया था और उसका ऑपरेशन किया गया था. इसके बाद 4 -5 घंटे मरीज स्वस्थ था और हॉस्पिटल में वो टहला भी है. इसके बाद उसकी तबियत बिगड़ने पर उसे जोधपुर रेफर किया गया.
सांसद ने धरनास्थल पर बिताई रात: सूचना के बाद मौके पर पहुंचे सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल, पूर्व विधायक मदन प्रजापत, आरएलपी नेता थान सिंह डोली समेत कई लोग धरना स्थल पर आ डटे और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग की. सांसद बेनीवाल रातभर धरना स्थल पर रहे और वहीं सोए. सांसद ने दिल्ली व बिहार का दो दिवसीय अपना दौरा भी रद्द कर दिया.
सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने कहा कि निजी अस्पताल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही से सिर्फ हाथ फ्रैक्चर के मरीज मालाराम की मौत हो गई. डॉक्टरों ने मौत होने के बाद अपनी गलती छुपाने के लिए पीड़ित परिवार को मृतक को इलाज के नाम पर जबरदस्ती जोधपुर रैफर कर दिया. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मामला है. बेनीवाल ने आरोप लगाया कि इतना गंभीर मामला होने के बावजूद जिला प्रशासन हठधर्मिता पर उतर गया. धरनास्थल पर पीड़ित परिजनों से बात करने के बजाय उल्टा दबाव बनाया जा रहा है. सांसद ने आरोप लगाया कि परिजनों को नोटिस देकर मुकदमा दर्ज करने की धमकी दी जा रही है.