आर्मी भर्ती क्रेक न कर पाने से डिप्रेशन में गया युवा, अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच शुरू
लोगों का कहना है कि युवक की जहरीले पदार्थ का सेवन करने के चलते उसकी मौत हुई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 14, 2025 at 10:29 AM IST
हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फौज की तैयारी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे मेधावी छात्र ने आखिरकार हार मान ली. युवा डिप्रेशन में चला गया. जिसके चलते उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
बताया जा रहा है कि हल्दूचौड़ के जग्गी गांव में निवास करने वाले पूर्व सैनिक नवीन चंद्र कांडपाल के युवा पुत्र 24 वर्षीय करन कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इकलौते पुत्र करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. नवीन चंद्र कांडपाल की एक छोटी बेटी जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, जबकि, 24 वर्षीय करन ने इसी साल बीएससी की फाइनल परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी. करन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से इसी वर्ष पास हुआ हुआ था. करन बेहद ही शांत एवं खुशमिजाज छात्र था. वह पढ़ने में सदैव रुचि रखता था. वह भारतीय सेना में सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्साहित था. कई भर्तियों में गया. भर्ती नहीं होने के चलते वह डिप्रेशन में चला गया. कॉलेज प्रबंधन ने कई बार उसकी काउंसलिंग भी की. बीएससी पास आउट होने के बाद वह महाविद्यालय नहीं गया. करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. क्षेत्र में भी शोक की लहर है.
बताया जा रहा किसी शनिवार को अचानक करन के पेट में दर्द की शिकायत हुई. जिसे तुरंत ही डॉ सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान उसने देर रात दम तोड़ दिया. आसपास के लोगों का कहना है कि जहरीले पदार्थ का सेवन करने के चलते उसकी मौत हुई है. वह भारतीय सेना में भर्ती ना हो पाने के चलते अत्यधिक डिप्रेशन में था. वहीं, लालकुआं कोतवाली पुलिस का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर मंडी पुलिस चौकी पंचनामा के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस अपने स्तर से परिवार वालों से पूछताछ कर रही है. परिवार में इकलौते बेटे के मौत के बाद मातम पसरा हुआ है. बताया जा रहा है कि करन के पिता भारतीय सेवा में थे. इस समय रिटायर हुए हैं. वह भी अपने पिता की तरह भारतीय सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहता था.