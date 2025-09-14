ETV Bharat / state

आर्मी भर्ती क्रेक न कर पाने से डिप्रेशन में गया युवा, अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच शुरू

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फौज की तैयारी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे मेधावी छात्र ने आखिरकार हार मान ली. युवा डिप्रेशन में चला गया. जिसके चलते उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. बताया जा रहा है कि हल्दूचौड़ के जग्गी गांव में निवास करने वाले पूर्व सैनिक नवीन चंद्र कांडपाल के युवा पुत्र 24 वर्षीय करन कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इकलौते पुत्र करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. नवीन चंद्र कांडपाल की एक छोटी बेटी जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, जबकि, 24 वर्षीय करन ने इसी साल बीएससी की फाइनल परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी. करन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से इसी वर्ष पास हुआ हुआ था. करन बेहद ही शांत एवं खुशमिजाज छात्र था. वह पढ़ने में सदैव रुचि रखता था. वह भारतीय सेना में सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्साहित था. कई भर्तियों में गया. भर्ती नहीं होने के चलते वह डिप्रेशन में चला गया. कॉलेज प्रबंधन ने कई बार उसकी काउंसलिंग भी की. बीएससी पास आउट होने के बाद वह महाविद्यालय नहीं गया. करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. क्षेत्र में भी शोक की लहर है.