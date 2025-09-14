ETV Bharat / state

आर्मी भर्ती क्रेक न कर पाने से डिप्रेशन में गया युवा, अब संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच शुरू

लोगों का कहना है कि युवक की जहरीले पदार्थ का सेवन करने के चलते उसकी मौत हुई है.

YOUNG MAN DIED IN HALDWANI
हल्द्वानी में युवक की मौत (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2025 at 10:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हल्द्वानी: लालकुआं कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत फौज की तैयारी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे मेधावी छात्र ने आखिरकार हार मान ली. युवा डिप्रेशन में चला गया. जिसके चलते उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो गई. पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

बताया जा रहा है कि हल्दूचौड़ के जग्गी गांव में निवास करने वाले पूर्व सैनिक नवीन चंद्र कांडपाल के युवा पुत्र 24 वर्षीय करन कांडपाल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इकलौते पुत्र करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. नवीन चंद्र कांडपाल की एक छोटी बेटी जो कि कॉलेज में पढ़ रही है, जबकि, 24 वर्षीय करन ने इसी साल बीएससी की फाइनल परीक्षा अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण की थी. करन लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय से इसी वर्ष पास हुआ हुआ था. करन बेहद ही शांत एवं खुशमिजाज छात्र था. वह पढ़ने में सदैव रुचि रखता था. वह भारतीय सेना में सेवा करने के लिए अत्यधिक उत्साहित था. कई भर्तियों में गया. भर्ती नहीं होने के चलते वह डिप्रेशन में चला गया. कॉलेज प्रबंधन ने कई बार उसकी काउंसलिंग भी की. बीएससी पास आउट होने के बाद वह महाविद्यालय नहीं गया. करन की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. क्षेत्र में भी शोक की लहर है.

बताया जा रहा किसी शनिवार को अचानक करन के पेट में दर्द की शिकायत हुई. जिसे तुरंत ही डॉ सुशीला तिवारी चिकित्सालय हल्द्वानी ले जाया गया. जहां उपचार के दौरान उसने देर रात दम तोड़ दिया. आसपास के लोगों का कहना है कि जहरीले पदार्थ का सेवन करने के चलते उसकी मौत हुई है. वह भारतीय सेना में भर्ती ना हो पाने के चलते अत्यधिक डिप्रेशन में था. वहीं, लालकुआं कोतवाली पुलिस का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर मंडी पुलिस चौकी पंचनामा के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारणों का पता चल सकेगा. पुलिस अपने स्तर से परिवार वालों से पूछताछ कर रही है. परिवार में इकलौते बेटे के मौत के बाद मातम पसरा हुआ है. बताया जा रहा है कि करन के पिता भारतीय सेवा में थे. इस समय रिटायर हुए हैं. वह भी अपने पिता की तरह भारतीय सेवा में जाकर देश सेवा करना चाहता था.

For All Latest Updates

TAGGED:

हल्द्वानी में युवक की मौतहल्द्वानी संदिग्ध मौतहल्द्वानी लेटेस्ट न्यूजYOUNG MAN DIED IN HALDWANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.