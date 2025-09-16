ETV Bharat / state

पटरी पर मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

भीलवाड़ा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में पत्नी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज कराया है.

young man died on railwayline
कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते परिजन (ETV Bharat Bhilwara)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 16, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read
भीलवाड़ा: प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक का रेलवे ट्रैक के पास पैर कटा शव मिला. मृतक के परिजनों ने दो पुलिस कर्मियों और मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया. इस घटना के विरोध में समाज के लोगों ने पहले महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी और बाद में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. पुलिस ने युवक की मौत से पहले के एक आडियो संदेश के आधार पर उसकी पत्नी के​ खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है.

पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मृतक प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गायत्रीनगर चारभुजा मंदिर निवासी सांवर सिखवाल है. युवक के दो बच्चियां हैं. वह मूल रूप से आसींद क्षेत्र के पालड़ी गांव का है. उसकी रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के गांव से लोग भीलवाड़ा आ गए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम में दो पुलिसकर्मियों पर मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने और उसकी हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए. मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने एक करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. घटना के बाद पोस्टमार्टम रूम पर आसींद विधायक जब्बरसिंह सांखला और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत भी पहुंचे.

पढ़ें: फेसबुक पर दोस्ती, 600 किमी दूर प्रेमी से मिलने पहुंची प्रेमिका, लेकिन हुआ खौफनाक अंजाम

उन्होंने बताया कि सांवर का शव बायोस्कोप के पास रेलवे पटरी के किनारे मिला. मरने से पहले मृतक ने कुछ ऑडियो संदेश वायरल किए थे, जिनमें उसने पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगाया है. ग्रामीणों का आरोप है कि हत्या को आत्महत्या बताकर मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है. इसी बीच सर्व ब्राह्मण समाज के लोग अस्पताल के मोर्चरी के बाहर प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे.

परिजनों ने लगाया पुलिस वालों पर आरोप: मृतक के भाई महावीर शर्मा का आरोप है कि पुलिस की अब तक की कार्रवाई में पूरे घटनाक्रम को आत्महत्या बताने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे हम संतुष्ट नहीं हैं. हम चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि उसने मरने से पहले पुलिस वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया था. प्रतापनगर थाना प्रभारी सुरजीत ठोलिया ने बताया कि प्रथम दृष्टया जो ऑडियो सामने आ रहे हैं, उनके अनुसार यह एक घरेलू विवाद है. इसी कारण से उसने आत्महत्या करने की बात कही है. एसपी ने बताया कि विशेषज्ञ टीम ऑडियो की जांच कर रही है, जिन दो पुलिस कर्मियों पर आरोप लगे हैं, उनकी भी जांच की जा रही है. अभी तक इस मामले में महिला के विरुद्ध आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मुकदमा दर्ज किया गया है. यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, इसकी गहनता से जांच की जा रही है.

TAGGED:

FIR AGAINST WIFEDEMONSTRATED AT COLLECTORATEभीलवाड़ा में मिला शवYOUNG MAN DIED ON RAILWAYLINE

