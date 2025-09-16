ETV Bharat / state

पटरी पर मिला युवक का शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

भीलवाड़ा: प्रतापनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक का रेलवे ट्रैक के पास पैर कटा शव मिला. मृतक के परिजनों ने दो पुलिस कर्मियों और मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया. इस घटना के विरोध में समाज के लोगों ने पहले महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी और बाद में कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. जिला कलेक्टर और एसपी से मुलाकात के दौरान आश्वासन मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. पुलिस ने युवक की मौत से पहले के एक आडियो संदेश के आधार पर उसकी पत्नी के​ खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया है. पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि मृतक प्रतापनगर थाना क्षेत्र के गायत्रीनगर चारभुजा मंदिर निवासी सांवर सिखवाल है. युवक के दो बच्चियां हैं. वह मूल रूप से आसींद क्षेत्र के पालड़ी गांव का है. उसकी रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मृतक के गांव से लोग भीलवाड़ा आ गए. उन्होंने पूरे घटनाक्रम में दो पुलिसकर्मियों पर मृतक की पत्नी से अवैध संबंध होने और उसकी हत्या में शामिल होने के आरोप लगाए. मृतक के परिजनों और समाज के लोगों ने एक करोड़ रुपए की मुआवजा राशि और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. घटना के बाद पोस्टमार्टम रूम पर आसींद विधायक जब्बरसिंह सांखला और भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत भी पहुंचे.