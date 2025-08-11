ETV Bharat / state

होटल में महिला मित्र के साथ ठहरे युवक की मौत, पुलिस जांच में जुटी - YOUNG MAN DIED IN KOTA

कोटा शहर के एक होटल में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

young man died in kota
पुलिस थाना नांता शहर (ETV Bharat kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2025 at 1:20 PM IST

2 Min Read

कोटा: शहर के नांता थाना इलाके में एक होटल में महिला मित्र के साथ ठहरे युवक की सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. पुलिस ने एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. युवक की मौत की सूचना पुलिस को सोमवार सुबह मिली थी. उसने रविवार रात को ही होटल में कमरा लिया था.

नांता थाना अधिकारी नवल किशोर शर्मा ने बताया कि बूंदी रोड स्थित होटल रेड स्टोन से सुबह सूचना मिली थी कि उनके यहां एक कमरे में ठहरे 30 वर्षीय दादाबाड़ी निवासी युवक भंवर सिंह की मौत हो गई है. भंवर सिंह रविवार रात साढ़े आठ बजे अपनी महिला मित्र के साथ होटल में पहुंचा था. थाना अधिकारी ने बताया कि उसकी महिला मित्र के अनुसार उसने देर रात शराब पी थी. सिगरेट में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर भी सेवन किया था. इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और सुबह उसकी मौत हो गई. महिला मित्र ने ही सुबह होटल प्रबंधन को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बताया गया.

मौके पर शराब की खाली बोतलें मिली हैं. एफएसएल टीम ने अन्य साक्ष्य एकत्र किए हैं. परिजनों ने फिलहाल सामान्य मौत मानते हुए पोस्टमार्टम की तहरीर दी है. पोस्टमार्टम के बाद जांच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. थानाधिकारी ने बताया कि मौके पर मिली महिला भी कोटा की ही निवासी है. युवक भंवर सिंह और उसकी महिला मित्र दोनों की आईडी कोटा की ही है. स्थानीय आईडी होने के बावजूद होटल में रुकने के मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

DEATH IN SUSPICIOUS CIRCUMSTANCESPOLICE INVESTIGATION STARTकोटा में युवक की मौतYOUNG MAN DIED IN KOTA

