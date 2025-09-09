ETV Bharat / state

आजमगढ़ में लोको पायलट की संदिग्ध हालात में मौत, हत्या का आरोप, सड़क जाम

आज़मगढ़: जिले के जीयनपुर कोतवाली क्षेत्र के नौसहरा गांव में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया कि दुर्गेश यादव को पीट-पीटकर और नशीला पदार्थ खिलाकर मारा गया है. परिजनों ने छह लोगों के खिलाफ तहरीर देकर हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुट गई है. परिजनों के मुताबिक युवक लोको पायलट था.





जानकारी के मुताबिक, जीयनपुर के नौसहरा गांव निवासी दुर्गेश यादव पीईटी की परीक्षा देने के लिए घर आया था. परिजनों के मुताबिक रविवार देर शाम उसने फोन कर सूचना दी कि कुछ लोगों ने मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर खेत के पास छोड़ दिया है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उसे गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल ले गए जहां से चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. वहां उपचार के दौरान दुर्गेश की मौत हो गई.





दुर्गेश के परिजनों ने गांव के ही 6 आरोपियों पर पीटकर और नशीला पदार्थ देकर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों ने बाद में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर आज़मगढ़-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर दिया. मौके पर तीन थानों की फोर्स और पुलिस अधिकारी पहुंच गए. पुलिस ने किसी तरह समझाकर परिजनों को शांत कराया. परिजनों के मुताबिक दुर्गेश 2021 से लोको पायलट के रूप में कार्यरत था.