खूंटी: जिले के रनिया, तोरपा और कर्रा प्रखंडों में जंगली हाथियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. मंगलवार रात रनिया प्रखंड के बोंगतेल गांव में जंगली हाथी ने 32 वर्षीय कृष्णा सिंह उर्फ चोकड़े को कुचलकर मार डाला. वहीं तोरपा प्रखंड के तपकरा थाना क्षेत्र के डेरांग गांव में एक युवक हाथी के हमला में घायल हो गया.

हाथी ने युवक की जान ली

ग्रामीणों के अनुसार मंगलवार रात करमा पर्व की पूजा चल रही थी. रात करीब साढ़े 9:30 बजे सूचना मिली कि जंगली हाथी गांव की ओर आ रहा है. लोग हाथी को रोकने के लिए खेतों की ओर दौड़े. इसी बीच कृष्णा सिंह, भीड़ से बिछड़ गया और हाथी ने उसे पटककर मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीण डीएफओ को मौके पर बुलाने और हाथियों से सुरक्षा समेत नुकसान की क्षतिपूर्ति ऑन द स्पॉट देने की मांग करने लगे. ग्रामीणों का कहना था कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती, तब तक वे शव को नहीं उठाएंगे.

मृतक के परिजनों को 50 हजार का मुआवजा

घटना की जानकारी मिलते ही विधायक सुदीप गुड़िया घटनास्थल पर पहुंचे और वन विभाग की ओर से मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपए मुआवजा के रूप में सहायता राशि दिलवाई, साथ ही डीएफओ को घटनास्थल पर बुलाने की मांग कर रहे ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया. इधर कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल भी रनिया प्रखंड अध्यक्ष जोन कंडुलना के नेतृत्व में पीड़ित परिवार से मिला.

अपनी कार्यशैली में सुधार करे वन विभाग: कांग्रेस जिला अध्यक्ष

जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि मिश्रा ने कहा कि अगर वन विभाग ने अपनी कार्यशैली में सुधार नहीं की तो कांग्रेस कार्यकर्ता विभाग का घेराव करेंगे. इसके साथ ही बीजेपी रनिया मंडल अध्यक्ष सीताराम नाग, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष गाब्रिएल तोपनो, ग्राम प्रधान संघ के अध्यक्ष सुरेश कोंगाडी, जिप सदस्य बिरेन कंडुलना, मुखिया रिमीस कंडुलना, बरदानी कंडुलना पीड़ित परिवार से मिले और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया.

सूचना पर वन विभाग से टीम को मौके पर भेजा गया. मामले की जांच कर पीड़ित परिजनों को 50 हजार की तत्काल सहायता राशि दी गई. वन विभाग की टीम रोजाना हाथियों की मूवमेंट को ट्रैक कर रहा है लेकिन ग्रामीण अपने घरों में धान और मडुआ रखे हैं, जिसके कारण हाथी अपने आहार की तलाश में घरों को तोड़ देते हैं और बचाव के कारण लोग चपेट में आ जाते है: अविनाश लुगुन, प्रभारी वनपाल

ग्रामीणों ने वन विभाग से ठोस कदम उठाने की मांग की

गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों में कर्रा, तोरपा और रनिया प्रखंडों में हाथियों के हमलों में कई लोगों की जान चली गई. ग्रामीणों का कहना है कि हाथियों की मौजूदगी की सूचना वन विभाग को बार-बार दी गई लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द प्रभावी कदम उठाने और सुरक्षा की मांग की है.

