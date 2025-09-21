ETV Bharat / state

पटना में ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट से गिरकर युवक की मौत, देर-रात चल रही थी पार्टी

पटना के ग्रैंड अपार्टमेंट में पार्टी के बाद विक्रम सिंह की सीढ़ियों से गिरने से संदिग्ध मौत हो गई. तफ्तीश में जुटी पुलिस.

पटना के ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट में युवक की मौत के बाद जांच करती पुलिस
पटना के ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट में युवक की मौत के बाद जांच करती पुलिस (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 1:21 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रैंड अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात भोजपुर के विक्रम सिंह की संदिग्ध मौत हो गई. वे अपनी पत्नी के साथ दोस्त के फ्लैट पर पार्टी में मौजूद थे. सीढ़ियों से गिरने के कारण गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हुई. पुलिस ने शव को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है. इलाके में हड़कंप मचा है. पुलिस नशे की मौजूदगी के कारण मामले को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है.

पार्टी के दौरान हुआ हादसा: विक्रम सिंह शुक्रवार रात अपनी पत्नी के साथ बचपन के दोस्त नडाल के फ्लैट पर पार्टी करने पहुंचे थे. वहां नडाल, हुसैन और रोहित भी मौजूद थे. सभी ने मिलकर शराब और अन्य नशे का सेवन किया. देर रात तक पार्टी जारी रही.

सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत: पार्टी के बाद विक्रम और उनकी पत्नी अपार्टमेंट से नीचे उतर रहे थे. उन्होंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना चुना, लेकिन इसी दौरान विक्रम का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े. गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पटना पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में
पटना पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में (ETV Bharat)

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम: घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को सूचना दी. कोतवाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है, जबकि मामले की विस्तृत छानबीन जारी है.

नशे में धुत था माहौल, पुलिस ने मानी संदिग्ध मौत: एसडीपीओ (लॉ एंड ऑर्डर) कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस को रात करीब 3 बजे सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी में शराब और अन्य नशे के सेवन की पुष्टि के बाद पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है.

दो हिरासत में, सभी से हो रही पूछताछ: मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पार्टी में मौजूद सभी लोगों से बयान दर्ज किया जा रहा है. मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जांच हर एंगल से की जा रही है. मृतक की पहचान भोजपुर जिले के कुलहड़िया निवासी स्वर्गीय अजीत सिंह के बेटे विक्रम सिंह के रूप में की गई है.

अपार्टमेंट में देर रात पार्टियों पर उठे सवाल: स्थानीय लोगों का कहना है कि ग्रैंड अपार्टमेंट में अक्सर देर रात तक पार्टियां होती हैं, जिनमें नशे का सेवन आम बात है. उनका मानना है कि इसी कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, जिससे पूरे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन गया है.

परिजनों की मांग, हो निष्पक्ष जांच: घटना की सूचना मिलते ही मृतक विक्रम सिंह के परिजन पटना पहुंच गए. परिवार के लोग इस घटना से सदमे में हैं और लगातार रो रहे हैं. उन्होंने पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि सच सामने आ सके और न्याय मिल सके.

"शुरुआती जांच में युवक की मौत पैर फिसलने से गिरने के कारण बताई जा रही है, लेकिन चूंकि घटना के दौरान नशे का सेवन हुआ था, इसलिए पुलिस इसे संदिग्ध मानकर जांच कर रही है." -कृष्ण मुरारी प्रसाद, डीएसपी लॉ एंड आर्डर

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिकी निगाहें: फिलहाल पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है और पार्टी में शामिल सभी लोगों की नशे की जांच कराने की तैयारी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारण का पता चलेगा. इस घटना ने राजधानी में अपार्टमेंट कल्चर, देर रात की पार्टियों और नशाखोरी पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं.

ये भी पढ़ें

पटना में मौत के बाद सड़क पर बवाल, महिला की मौत पर गुस्साई भीड़ ने की तोड़फोड़

पटना में दिवाली से एक दिन पहले दर्दनाक हादसा, खेत में पटवन कर रहे पिता-पुत्र की मौत

छपरा में कैदी की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, लड़की के अपहरण का था आरोप - Death Of Prisoner In Chapra

For All Latest Updates

TAGGED:

YOUNG MAN DIED IN PATNAPATNA POLICEपटना में अपार्टमेंट से गिरकर मौतPATNADEATH IN GRAND APARTMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.