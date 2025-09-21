ETV Bharat / state

पटना में ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट से गिरकर युवक की मौत, देर-रात चल रही थी पार्टी

पटना के ग्रैंड प्लाजा अपार्टमेंट में युवक की मौत के बाद जांच करती पुलिस ( ETV Bharat )

पटना: राजधानी पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्रैंड अपार्टमेंट में शुक्रवार देर रात भोजपुर के विक्रम सिंह की संदिग्ध मौत हो गई. वे अपनी पत्नी के साथ दोस्त के फ्लैट पर पार्टी में मौजूद थे. सीढ़ियों से गिरने के कारण गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौत हुई. पुलिस ने शव को पीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू की है. इलाके में हड़कंप मचा है. पुलिस नशे की मौजूदगी के कारण मामले को संदिग्ध मानकर पूछताछ कर रही है.

पार्टी के दौरान हुआ हादसा: विक्रम सिंह शुक्रवार रात अपनी पत्नी के साथ बचपन के दोस्त नडाल के फ्लैट पर पार्टी करने पहुंचे थे. वहां नडाल, हुसैन और रोहित भी मौजूद थे. सभी ने मिलकर शराब और अन्य नशे का सेवन किया. देर रात तक पार्टी जारी रही.

सीढ़ियों से गिरने के कारण मौत: पार्टी के बाद विक्रम और उनकी पत्नी अपार्टमेंट से नीचे उतर रहे थे. उन्होंने लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से उतरना चुना, लेकिन इसी दौरान विक्रम का पैर फिसल गया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़े. गंभीर चोट लगने की वजह से उनकी मौके पर ही मौत हो गई.

पटना पुलिस ने दो लोगों को लिया हिरासत में (ETV Bharat)

पुलिस जांच और पोस्टमार्टम: घटना की सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड ने पुलिस को सूचना दी. कोतवाली थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिया गया है, जबकि मामले की विस्तृत छानबीन जारी है.

नशे में धुत था माहौल, पुलिस ने मानी संदिग्ध मौत: एसडीपीओ (लॉ एंड ऑर्डर) कृष्ण मुरारी प्रसाद ने बताया कि पुलिस को रात करीब 3 बजे सूचना मिली, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई की गई. प्रारंभिक जांच में मौत का कारण सीढ़ियों से गिरना बताया जा रहा है, लेकिन पार्टी में शराब और अन्य नशे के सेवन की पुष्टि के बाद पुलिस इसे संदिग्ध मान रही है.

दो हिरासत में, सभी से हो रही पूछताछ: मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. पार्टी में मौजूद सभी लोगों से बयान दर्ज किया जा रहा है. मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई है ताकि घटना की सच्चाई सामने आ सके। जांच हर एंगल से की जा रही है. मृतक की पहचान भोजपुर जिले के कुलहड़िया निवासी स्वर्गीय अजीत सिंह के बेटे विक्रम सिंह के रूप में की गई है.