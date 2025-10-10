ETV Bharat / state

फतेहपुर: दिल्ली बाईपास पर बाइक समेत युवक की जलने से मौत

पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या हत्या का मामला.

Policemen inspecting the scene
मौका मुआयना करते पुलिसकर्मी (ETV Bharat Fatehpur (Sikar))
फतेहपुर (सीकर): दिल्ली बाईपास हाईवे पर चित्रकूट बालाजी मंदिर के पास शुक्रवार सुबह युवक बाइक समेत जली हालत में मृत मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव मोर्चरी पहुंचाया और बाइक के नम्बर के आधार पर युवक की पहचान की. युवक की पहचान दयाचंद (35) पुत्र हनुमान राम जाट वार्ड नंबर 47 बूबना कुआं के पास फतेहपुर के रूप में हुई. पुलिस ने एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और साक्ष्य जुटाए.

कोतवाली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह देगड़ा ने बताया कि उन्हें सुबह किसी व्यक्ति ने फोन पर घटना की सूचना दी. पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो वहां एक बाइक के साथ युवक का जला शव मिला. मृतक का शरीर नीचे से पूरी तरह जल चुका था. मोटरसाइकिल भी आधे से ज्यादा जल गई थी. पुलिस अब पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह दुर्घटना है, आत्महत्या है या हत्या का मामला. पुलिस ने शव धानुका अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

एसएचओ ने बताया... (ETV Bharat Fatehpur (Sikar))

पुलिस के अनुसार, मृतक घर-घर जाकर कूलर और पंखे ठीक करने का काम करता था. वह शाम 7 बजे घर से निकला था. युवक ने आखिरी फोन रात 2 बजे अपनी भांजी को किया था. युवक अविवाहित था. उसके घर में माता-पिता के अलावा बड़ी बहन और बड़ा भाई है. दोनों भाई-बहन की शादी हो चुकी है.

