हल्द्वानी: नैनीताल जिले में रफ्तार का कहर एक बार फिर से सामने आया है. काठगोदाम थाना क्षेत्र अंतर्गत दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई. मृतक स्कूटी सवार की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. बताया जा रहा कि मृतक स्कूटी को किराए पर लेकर आया था. इस दौरान वोल्वो बस और स्कूटी में आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई, जहां स्कूटी सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.

घटना, लालकुआं काठगोदाम राष्ट्रीय राजमार्ग के गौलापार खेड़ा चौराहे के पास हुआ. बताया जा रहा है कि काठगोदाम की तरफ जा रही वोल्वो बस और काठगोदाम से लालकुआं की ओर आ रहा स्कूटी सवार की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार बस के अंदर स्कूटी समेत फंस गया. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने स्कूटी और युवक को निकालने का प्रयास किया, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं. काफी देर बाद कटर मंगाकर बस और स्कूटी के पार्ट्स को काटकर तक युवक को निकाला गया, लेकिन तब तक युवक दम तोड़ चुका था.

बताया जा रहा कि हादसे के बाद युवक काफी देर तक तड़पता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया. इसके बाद उसकी मौत हो गई. घटना के बाद हाईवे पर दोनों तरफ काफी देर तक जाम लग गया. बताया जा रहा कि मृतक युवक ने काठगोदाम से स्कूटी को किराए पर ली थी. लेकिन थोड़ी देर बाद हादसा हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसा ओवर स्पीड के चलते हुआ है. मृतक की पहचान नहीं हो पाई है.

काठगोदाम थाना प्रभारी पंकज जोशी ने बताया कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. मृतक युवक की उम्र करीब 28 वर्ष के आसपास है. मृतक की शिनाख्त के प्रयास किया जा रहे हैं. साथ ही किराए पर स्कूटी देने वाले स्वामी को बुलाकर जानकारी हासिल की जा रही है.

गौरतलब है कि लालकुआं काठगोदाम हाईवे पर लगातार सड़क हादसे हो रहे हैं. जहां लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के तेल डिपो के पास शुक्रवार देर रात भी एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ था. जहां स्कूटी और कार की जोरदार भिड़ंत हुई थी. इस भीषण हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल है. उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. जबकि हादसे में कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई.

