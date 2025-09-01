रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में रविवार देर रात रामनगर-काशीपुर नेशनल हाईवे 309 पर चिल्कीया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 25 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि युवक की बाइक रामनगर के चिलकिया के पास एक डंपर से भिड़ गई. जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस और अस्पताल प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान 25 वर्षीय लइक अहमद निवासी ग्राम शक्तिनगर रामनगर के रूप में हुई है. लइक रविवार देर रात बाइक से पीरुमदारा की ओर जा रहा था. इसी दौरान उसकी बाइक सामने से आ रहे डंपर वाहन से टकरा गई. प्रत्यदर्शियों का कहना है कि भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल 108 एंबुलेंस को सूचना दी, एंबुलेंस की मदद से घायल युवक को उपचार के लिए संयुक्त चिकित्सालय, रामनगर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

रामनगर में डंपर और बाइक की टक्कर में युवक की मौत (-ETV Bharat)

युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. घर के सदस्य और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे तो चीख-पुकार मच गई. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया.

वहीं रामनगर संयुक्त चिकित्सालय की चिकित्सक डॉक्टर दीपा ने जानकारी देते हुए बताया कि रविवार देर रात रामनगर के चिलकिया के पास सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अस्पताल लाया गया था. लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही युवक की मौत हो चुकी थी.

हादसे की सूचना पाकर रामनगर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और डंपर चालक की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने वाहन और हादसे से संबंधित सबूत एकत्र किए. मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया है. दोपहर बाद उसका पोस्टमॉर्टम हुआ. मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.

रामनगर–काशीपुर हाईवे पर लगातार हो रहे सड़क हादसे स्थानीय लोगों और प्रशासन दोनों के लिए चिंता का विषय बन गया है. तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग इन हादसों की बड़ी वजह मानी जा रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन को इस मार्ग पर सख्त ट्रैफिक नियम लागू करने चाहिए और भारी वाहनों की चेकिंग बढ़ानी चाहिए.

