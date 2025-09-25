ETV Bharat / state

आवारा कुत्ते के हमले से युवक की मौत, मां को बचाते हुए गई बेटे की जान

हमीरपुर जिले में आवारा कुत्ते के हमले से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई. मां को बचाते हुए गई बेटे की जान.

Young Man Died After Being Attacked by Stray Dog
हमीरपुर में आवारा कुत्ते के हमले से युवक की मौत (ETV Bharat (Canva))
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 25, 2025 at 3:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आवारा कुत्तों का कहर जारी है. हमीरपुर जिले की नेरी ग्राम पंचायत में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. मां को आवारा कुत्ते से बचाने के प्रयास में 31 वर्षीय युवक सुमित कुमार की मौत हो गई. युवक ने अपनी मां की जान तो बचा ली, लेकिन खुद को नहीं बचा सका. सोमवार, 22 सितंबर को हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान उसने अंतिम सांस ली.

क्या है पूरा मामला?

परिजनों के अनुसार, करीब 15 दिन पहले रात के समय घर के आंगन में सुमित की मां आशा देवी पर अचानक एक आवारा कुत्ते ने हमला कर दिया. मां को बचाने के लिए सुमित फौरन आगे बढ़ा और कुत्ते को भगाने की कोशिश की, लेकिन मां को छोड़कर कुत्ता पलट कर सुमित पर टूट पड़ा. उसने उसके सिर और आंखों पर गहरे घाव कर दिए. हमले के बाद सुमित को परिजन गंभीर हालत में डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर लेकर पहुंचे. वहां उसका इलाज चल रहा था. हालत में सुधार की उम्मीद थी, लेकिन तीन दिन पहले उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, सोमवार को उसकी मौत हो गई.

Young Man Died After Being Attacked by Stray Dog
आवारा कुत्ते के हमले से युवक की मौत (ETV Bharat)

'सुमित को दी जा रही थी रेबीज की दवाइयां'

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज के एसएम देशराज शर्मा ने कहा कि, "नेरी निवासी सुमित का इलाज कॉलेज में ही किया जा रहा था. कुत्ते के काटने के बाद रेबीज की आशंका को देखते हुए सुमित को जरूरी दवाइयां दी जा रही थी और उपचार उपलब्ध करवाए गए थे. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी स्थिति पर नजर रख रही थी और रेबीज का इलाज भी जारी था. इसके बावजूद उसकी हालत बिगड़ती चली गई. मौत किस कारण हुई, यह कहना अभी संभव नहीं है. इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगी."

कुत्ते से मां को बचाते हुए बेटे की गई जान

ग्राम पंचायत नेरी के प्रधान विपिन कुमार ने बताया कि, युवक की मौत का सही कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा. यदि वाकई कुत्ते के काटने से यह मौत हुई है तो यह जांचना जरूरी है कि कहीं कुत्ता रेबीज जैसी बीमारी से पीड़ित तो नहीं था. यह घटना केवल एक परिवार के लिए त्रासदी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी भी है. क्षेत्र में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन रही है. स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि प्रशासन जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो.

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा था इलाज

वहीं, सीएमओ हमीरपुर प्रवीण कुमार ने कहा कि, "कुत्ते के काटने के बाद युवक हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती था. अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया. यदि गांव में कुत्तों में असामान्य हरकतें, जैसे अचानक आक्रामक होना, बिना वजह काटने की कोशिश करना, मुंह से लगातार लार टपकना या सुस्ती जैसी बीमारियों के लक्षण दिखे तो इसकी सूचना तुरंत पशुपालन विभाग को दें. ऐसे कुत्तों से सावधानी बरतें और बच्चों को विशेष रूप से उनसे दूर रखने का प्रयास करें."

'चेहरे पर तेजी से फैलता है रेबीज'

CMO हमीरपुर प्रवीण कुमार के अनुसार, रेबीज एक वायरल संक्रमण है. कुत्ते ने सुमित के चेहरे पर हमला किया था. चेहरे पर गहरे जख्म थे. उसका रेजीब का इलाज चल रहा है. चेहरे पर रेबीज बहुत तेजी से फैलता है और अधिक घातक होता है. उसकी स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई, आखिरकार युवक की जान चली गई.

What is rabies
क्या है रेबीज (ETV Bharat GFX)

माता-पिता, पत्नी और बेटी-बेटे को छोड़ गड़ा सुमित

सुमित से पहले उसकी मां आशा देवी को भी उसी कुत्ते ने घायल कर दिया था. फिलहाल उनकी सेहत में सुधार है और वह घर पर ही उपचाराधीन हैं. सुमित की असमय मौत से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है. मृतक अपने पीछे माता-पिता, पत्नी, ढाई साल की बेटी और महज दो महीने के बेटे को छोड़ गया है. परिवार की आर्थिक और मानसिक स्थिति बेहद दयनीय हो गई है.

ये भी पढ़ें: हिमाचल में स्ट्रे डॉग्स का आतंक! हर साल हजारों लोगों को काट रहे कुत्ते, रेबीज से डेथ के बढ़ते आंकड़ों ने बढ़ाई चिंता

ये भी पढ़ें: डॉग बाइट होने पर क्या पेट में लगते हैं 14 टीके? पालतू कुत्ते के काटने पर भी लेना होता है इंजेक्शन

For All Latest Updates

TAGGED:

STRAY DOG IN HAMIRPURHAMIRPUR DOG BITEDOG BITE YOUNG MAN DIEDहमीरपुर में आवारा कुत्तेSTRAY DOG IN HAMIRPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये काम, जानें व्रत में क्यों नहीं खाते प्याज-लहसुन ?

कम उम्र के लोग भी हो रहे अल्जाइमर का शिकार, अब बुढ़ापे ही नहीं जवानी में भी घेर रही ये बीमारी

दूसरे राज्यों से हिमाचल में OBC परिवार में शादी करने वाली महिलाओं को ओबीसी का लाभ मिलता है या नहीं?

यूपी से नमक की बोरी में हिमाचल आई थीं मां बाला सुंदरी, नवरात्रि मेले में नहीं निकाली जाती शोभायात्रा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.