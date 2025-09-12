प्रयागराज में लड़की बनने की चाहत में युवक ने अपना प्राइवेट पार्ट काटा; IAS बनने का सपना, किराये पर रहकर करता है तैयारी
झोलाछाप चिकित्सक की सलाह पर खुद ही कर दिया अपना ऑपरेशन, हालत गंभीर.
प्रयागराज: घरवाले चाहते थे कि बेटा आगे चलकर IAS बने. इसीलिए बेटे को पढ़ने और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए अमेठी से प्रयागराज भेजा. यहां आकर उसने ऐसा कदम उठाया, जिससे परिवार के लोग सकते में हैं. शहर के सिविल लाइंस में किराये का कमरा लेकर रह रहे युवक ने अपना प्राइवेट पार्ट ही काट दिया. दरअसल, युवक लड़की बनना चाहता है, इसीलिए एक झोलाछाप के परामर्श पर उसने दर्द निवारक इंजेक्शन लगाने के बाद खुद का ही ऑपरेशन कर दिया.
इसके बाद दर्द से बेहाल होकर चिल्लाने लगा. मकान मालिक ने ही युवक को स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है. परिजनों के साथ पुलिस को भी सूचना दी गई है. डॉक्टरों को युवक ने जो बताया, वह बेहद हैरान करने वाला है.
हाईस्कूल से ही लड़की बनने की इच्छा: एसआरएन अस्पताल के डॉक्टर संतोष ने बताया कि युवक से उसके इस कदम के बारे में पूछा गया. उसने बताया कि 14 साल की उम्र में जब वह हाईस्कूल में था, तब से ही उसके अंदर लड़की बनने की इच्छा जागृत हुई. युवक ने बताया कि तमाम साइट्स पर लगातार सेक्स चेंज के बारे में जानकारी लेता था. उसे लगा कि डॉक्टर के पास ना जाकर खुद ही अगर ऑपरेशन कर ले तो लड़की बन सकता है.
खुद ही कर लिया अपना ऑपरेशन: युवक ने एसआरएन के डॉक्टरों को बताया कि उसने एक झोलाछाप चिकित्सक से परामर्श लिया था. उसने सुझाव दिया कि वह चाहे तो खुद ही अपना ऑपरेशन कर सकता है. इसके बाद सुन्न करने वाला इंजेक्शन लगाकर उसने प्राइवेट पार्ट काट दिया. फिर खुद ही मरहम पट्टी कर ली. कुछ देर बाद जब दर्द ज्यादा होने लगा तो कमरे में तड़पने लगा. उसके चिल्लाने पर मकान मालिक पहुंचा तो उसकी हालत देख दंग रह गया. उसे फौरन बेली अस्पताल में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने हालत गंभीर होने पर एसआरएन हॉस्पिटल रेफर कर दिया.
वहीं अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अमेठी के रहने वाले किसान का इकलौता बेटा है. घरवाले रोते-रोते इतना जरूर कह रहे थे कि आईएएस बनने प्रयागराज भेजा था, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया.
अस्पताल में पहली बार ऐसा मामला: एसआरएन के डॉक्टर संतोष का कहना है कि पहली बार ऐसा मामला आया है. यह जेंडर आईडेंटिटी डिसऑर्डर का मामला है. अगर किसी को फील होने लगता है कि वह लड़का है और लड़के को लगता है कि लड़की है तो उसे अपने शरीर से नफरत होने लगती है. दूसरी ओर एसआरएन चौकी इंजार्ज आनंद सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में है. अभी तक किसी ने कोई तहरीर नहीं दी है.
