ETV Bharat / state

चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक; प्रेमिका से शादी न होने पर उठाया कदम, काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा - CHANDAULI NEWS

टावर से नीचे उतरने पर पुलिस ने हिरासत में लिया, परिजनों को बुलाकर की जा रही वार्ता.

चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक
चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 28, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read

चंदौली : मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के राममंदिर इलाके में गुरुवार को अफरा-तफरी मच गई. वाराणसी का रहने वाला एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस युवक को समझने में जुटी रही. काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा. जिसे पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई.

चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, वाराणसी के रहने वाले रितेश कुमार का चंदौली की एक युवती से प्रेम प्रसंग था. दोनों की शादी की बात न बन पाने से आहत युवक ने भावुक होकर यह कदम उठाया है. वह टावर से मोबाइल पर किसी से बात करता दिखा और बार-बार लड़की व उसके परिवार को मौके पर बुलाने की मांग करता रहा. वहीं घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे. सूचना मिलते ही 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया. पुलिस लगातार उससे संवाद बनाती रही. कुछ देर बाद युवक खुद से नीचे उतार आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

युवक रितेश का कहना है कि युवती उससे प्यार करती है, उसका रिलेशन पिछले 4 साल से है. वो शादी भी करना चाहती है, लेकिन उसके परिजन उसे बहका रहे हैं, जिससे तंग आकर हमने ऐसा कदम उठाया है.

इंस्पेक्टर मुगलसराय गगन राज सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक टावर पर चढ़ गया था. उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया. परिजनों को बुलाकर वार्ता की जा रही है.


यह भी पढ़ें : मेरठ में टावर पर चढ़े किसान की मौत; अस्पताल में चल रहा था इलाज, टावर से उतरते समय हुआ था घायल

चंदौली : मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के राममंदिर इलाके में गुरुवार को अफरा-तफरी मच गई. वाराणसी का रहने वाला एक युवक प्रेम प्रसंग के चलते मोबाइल टावर पर चढ़ गया. इस दौरान मौके पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई. सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस युवक को समझने में जुटी रही. काफी मशक्कत के बाद युवक टावर से नीचे उतरा. जिसे पुलिस हिरासत में लेकर अपने साथ ले गई.

चंदौली में टावर पर चढ़ा युवक (Video credit: ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, वाराणसी के रहने वाले रितेश कुमार का चंदौली की एक युवती से प्रेम प्रसंग था. दोनों की शादी की बात न बन पाने से आहत युवक ने भावुक होकर यह कदम उठाया है. वह टावर से मोबाइल पर किसी से बात करता दिखा और बार-बार लड़की व उसके परिवार को मौके पर बुलाने की मांग करता रहा. वहीं घटना का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो तेजी से वायरल हो गया. बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए और तरह-तरह की चर्चाएं करने लगे. सूचना मिलते ही 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और युवक को सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास शुरू किया. पुलिस लगातार उससे संवाद बनाती रही. कुछ देर बाद युवक खुद से नीचे उतार आया, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया.

युवक रितेश का कहना है कि युवती उससे प्यार करती है, उसका रिलेशन पिछले 4 साल से है. वो शादी भी करना चाहती है, लेकिन उसके परिजन उसे बहका रहे हैं, जिससे तंग आकर हमने ऐसा कदम उठाया है.

इंस्पेक्टर मुगलसराय गगन राज सिंह ने बताया कि प्रेम प्रसंग से जुड़े मामले में एक युवक टावर पर चढ़ गया था. उसे समझा बुझाकर नीचे उतारा गया. परिजनों को बुलाकर वार्ता की जा रही है.


यह भी पढ़ें : मेरठ में टावर पर चढ़े किसान की मौत; अस्पताल में चल रहा था इलाज, टावर से उतरते समय हुआ था घायल

For All Latest Updates

TAGGED:

CHANDAULI NEWS YOUNG MAN CLIMBS ON MOBILE TOWERमोबाइल टावर पर चढ़ा युवकCHANDAULI LATEST NEWSCHANDAULI NEWS

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

वैष्णो देवी भूस्खलन; बागपत की दो सगी बहनों की मौत, आगरा के भी 3 लोगों की गई जान, मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये देगी योगी सरकार

यूपी में एक सितंबर से बदलेगा पेट्रोल खरीदने का नियम; बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा तेल

अब कोड ब्लू नहीं बोलेंगे डॉक्टर, 6 लाख की AI आधारित स्मार्ट बेड देगी सिग्नल, बचेगी मरीजों की जान

यूपी में 4 IPS अफसरों का ट्रांसफर, झांसी के DIG को गाजियाबाद कमिश्नरेट भेजा गया

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.