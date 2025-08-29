मिर्जापुरः जिले के देहात कोतवाली के लखमापुर गांव में गुरुवार देर शाम उस समय हड़कंप मच गया. जब एक युवक यूकेलिप्टस के पेड़ पर 50 से 60 फीट ऊपर चढ़ गया. युवक के पेड़ पर चढ़ने की जानकारी मिलते ही सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए. काफी समझाने-बुझाने के बाद भी जब युवक नीचे नहीं उतरा तो पुलिस प्रशासन को सूचना दी.

मौके पर पहुंची पुलिस और तहसील के राजस्व टीम ने भी कई घंटे तक कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बाद सदर एसडीएम गुलाब चन्द्र और सीओ अमर बहादुर पहुंचकर एसडीआरएफ, वन विभाग और अग्निशमन टीम को बुलाकर नीचे जाल बिछवाया. करीब सात घंटे बाद पेड़ हिलाकर युवक को नीचे गिराया गया, तब जाकर सभी ने राहत की सांस ली.

लखमापुर गांव में पेड़ पर चढ़े युवक को उतराने पहुंची टीम. (ETV Bharat)

ग्रामीण विष्णु सिंह ने बताया कि प्रयागराज के लेडियारी का रहने युवक गुरुवार को शाम 5 बजे अचानक लखमापुर गांव पहुंचकर यूकेलिप्टस के पेड़ पर चढ़ गया. जिसे प्रशासन की टीम ने 7 घंटे रेस्क्यू कर 12 बजे रात को उतरा.

एसडीएम सदर गुलाब चंद्र ने बताया कि डीएम, एसपी के निर्देश पर राजस्व टीम को पहले मौके पर भेजा गया था. पता चला कि आदमी पेड़ से उतर नहीं रहा है. इसके बाद सीओ अमर बहादुर और वह मौके पर पहुंचे तो देखा युवक 50 से 60 फीट ऊपर चढ़ा हुआ था. जिसे उतरना बहुत जरूरी था, नहीं तो रात में सोते समय गिर भी सकता था. इसके बाद एसडीआरएफ वन विभाग और अग्निशमन को बुलाया गया. पेड़ के नीचे जाल बिछाकर एसडीआरएफ की दो-तीन लोग पेड़ पर चढ़कर युवक को समझाया. समझाने पर युवक आधा नीचे आया फिर ऊपर चढ़ने लगा फिर वह जल में कूद गया. युवक विक्षिप्त है, पुलिस पूछताछ कर रही है.

