ETV Bharat / state

सरे बाजार युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल, मामले में 4 गिरफ्तार - Youth Beaten Up Due To Old Rivalry

By ETV Bharat Rajasthan Team Published : 10 hours ago

युवक की बेरहमी से पिटाई ( ETV BHARAT Dholpur )

युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल (ETV BHARAT Dholpur) धौलपुर. निहालगंज थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा बाईपास पर बीते 9 जुलाई को युवक की बेरहमी से पिटाई मामले में पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दरअसल, रविवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. उसके बाद पुलिस ने चारों आरोपियों की शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वहीं, फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. निहालगंज थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि 9 जुलाई को 24 वर्षीय युवक संदीप पुत्र रविंद्र सिंह अपने गांव बरेह मोरी से धौलपुर शहर आया था. राजाखेड़ा बाईपास पर बाजार में दिनदहाड़े घात लगाकर दो बाइकों पर आए चार बदमाशों ने संदीप को रास्ते में रोक लिया. उसके बाद बदमाशों ने संदीप की लात, घुसों और बेल्ट से पिटाई की. उसके बाद युवक को वहीं छोड़कर आरोपी फरार हो गए.