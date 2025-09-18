ETV Bharat / state

खेत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. खेत में युवक पर शव पेड़ से लटका हुआ मिला है. बताया जा रहा है कि बीती देर रात युवक घर से खाना खाकर निकला था और सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला. युवक ने परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

17 सितंबर रात से लापता था युवक: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्ना खेड़ी गांव निवासी आकाश (30 वर्ष) पुत्र मनु राम 17 अगस्त बुधवार देर रात को करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों को चिंता सताने लगी. इसके बाद परिजन भी युवक की तलाश में जुट गए, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका.

पेड़ से लटकी हुई थी लाश: वहीं 18 अगस्त की सुबह जब ग्रामीण अपने खेत में जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक खेत में लगे पेड़ पर पड़ी. पेड़ पर आकाश का शव लटका हुआ था, ये नजारा देखकर सभी को होश उड़ गए. ग्रामीणों ने आनन-फानन में मामले की जानकारी आकाश के परिजनों को दी. बेटे आकाश की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य ग्रामीण भी खेतों में पहुंचे.