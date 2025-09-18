ETV Bharat / state

खेत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका

रुड़की के पास मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक की लाश खेतों में पेड़ से लटकी हुई मिली.

Etv Bharat
घटना स्थल की तस्वीर. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 18, 2025 at 2:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: हरिद्वार जिले के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है. खेत में युवक पर शव पेड़ से लटका हुआ मिला है. बताया जा रहा है कि बीती देर रात युवक घर से खाना खाकर निकला था और सुबह उसका शव पेड़ से लटका हुआ मिला. युवक ने परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है. पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी है.

17 सितंबर रात से लापता था युवक: जानकारी के मुताबिक मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के मन्ना खेड़ी गांव निवासी आकाश (30 वर्ष) पुत्र मनु राम 17 अगस्त बुधवार देर रात को करीब 10 बजे खाना खाने के बाद घर से निकला था. जब वह देर रात तक घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों को चिंता सताने लगी. इसके बाद परिजन भी युवक की तलाश में जुट गए, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल सका.

पेड़ से लटकी हुई थी लाश: वहीं 18 अगस्त की सुबह जब ग्रामीण अपने खेत में जा रहे थे, तभी उनकी नजर एक खेत में लगे पेड़ पर पड़ी. पेड़ पर आकाश का शव लटका हुआ था, ये नजारा देखकर सभी को होश उड़ गए. ग्रामीणों ने आनन-फानन में मामले की जानकारी आकाश के परिजनों को दी. बेटे आकाश की सूचना मिलते ही परिजन और अन्य ग्रामीण भी खेतों में पहुंचे.

इसी के साथ मामले की सूचना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जानकारी ली. इसके बाद पुलिस ने शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए रूड़की के सिविल अस्पताल भिजवाया दिया.

परिजनों ने जताई हत्या की आशंका: वहीं परिजनों के अनुसार आकाश के शरीर पर चोट से निशान थे. परिजनों ने आकाश के हत्या की आशंका जताई है. हालांकि मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगी. एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल का कहना है कि मृतक युवक मन्ना खेडी गांव का रहने वाला है, जो एक फैक्ट्री में काम करता था. प्रथम दृष्टयता मामला आत्महत्या का लग रहा है. फिर भी पुलिस सभी एगल से मामले की जांच कर रही है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार किया रहा है. पीएम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा. उसी के बाद कुछ कहा जा सकता है.

पढ़ें---

For All Latest Updates

TAGGED:

BODY FOUND IN FIELDMANGLAUR MURDER ROORKEEHARIDWAR ROORKEE CRIME NEWSमंगलौर में युवक की लाश मिलीYOUNG MAN BODY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड प्रीमियर लीग सीजन 2 की तारीखों का ऐलान, इतना रहेगा प्राइज मनी, बॉलीवुड सितारे लगाएंगे तड़का!

आपदा के दर्द से कराह रहे पहाड़ को अपने 'जननायकों' की तलाश, इनके आंदोलन से बचा था हिमालय

हिमालयी क्षेत्रों में आपदा के लिए वैज्ञानिकों ने मानवीय कारणों को ठहराया ज्यादा जिम्मेदार, इन राज्यों में मचा है हाहाकार

पहली बार नक्शे पर उतरेगा उत्तराखंड का रोमांच, ट्रैकिंग रूट्स की होगी डिजिटल पहचान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.