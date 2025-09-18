ETV Bharat / state

लखनऊ में हैवान बना युवक; बांके से पत्नी को मार डाला, मां पर भी हमला, हालत नाजुक

लखनऊ: राजधानी के गुडंबा थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने अपनी मां तथा पत्नी पर बांके से हमला कर दिया. इस हमले में पत्नी तथा मां के हाथों में गंभीर चोटें आईं. आरोपी युवक की बहन ने चीख पुकार मचाई तो आसपड़ोस के लोग दौड़े. आरोपी युवक को खंभे से बांधकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने घायलों को घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया, जहां पर पत्नी की मौत हो गई. मां की हालत नाजुक बनी है.

गुदंबा थाना प्रभारी प्रभतेस श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार शाम करीब 5.30 बजे डायल 112 से सूचना प्राप्त हुई कि दसौली गांव में अकुंर लोधी निवासी दसौली, गुड़म्बा ने अपनी पत्नी नीलम (30) और अपनी मां फूल कुमारी (50) पर बांके से प्रहार कर दिया. हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. केजीएमयू में डॉक्टरों ने नीलम को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस के मुताबिक, अंकुर किराए के मकान में रहता है. परिवार का भरण पोषण मजदूरी से चलता है. उसका पत्नी से विवाद हो गया था, जिसके बाद अंकुर ने पत्नी तथा मां पर हमला कर दिया. पड़ोसियों ने किसी तरह अंकुर पर काबू पाया और उसे खंभे से बांध दिया.