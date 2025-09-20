बात न करने से खफा सनकी युवक ने कॉलेज छात्रा को चाकू से गोद डाला, हालत गंभीर
पांच साल की दोस्ती के बाद अनबन से नाराज एक सनकी युवक ने अपनी महिला मित्र पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया.
Published : September 20, 2025 at 2:40 PM IST
चूरू: जिले के एक कस्बे में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां कॉलेज जा रही एक छात्रा पर उसी के एक सनकी दोस्त ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर घायल कर दिया. इस वारदात में 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे तारानगर अस्पताल लाया गया. यहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उच्च चिकित्सा केंद्र रेफर कर दिया गया. घटना के बाद अस्पताल के बाहर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई.
डीएसपी रोहिताश सांखला और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई. सांखला ने बताया कि 22 वर्षीय कॉलेज छात्रा कॉलेज में प्रैक्टिकल देने जा रही थी. तभी युवक विकास आया और उसने युवती के गले पर चाकू से कई वार कर दिए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई.
डीएसपी ने बताया कि युवक और युवती की पिछले लगभग पांच वर्षों से दोस्ती चल रही थी. पिछले कुछ दिनों से उनके बीच कहासुनी चल रही थी. बातचीत बंद होने से नाराज युवक ने ही यह कदम उठाया. उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी युवक को राउंड अप कर लिया गया है. पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है. एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है.
