पलामू में कौन बनेगा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, युवा चेहरे प्रस्तुत कर रहे मजबूत दावेदारी!
पलामू में कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद के लिए गहमागहमी तेज हो गयी है.
Published : September 7, 2025 at 9:32 PM IST
पलामूः झारखंड का पलामू का इलाका राजनीतिक रूप से काफी समृद्ध माना जाता आ रहा है. सभी राजनीतिक दल इस इलाके में अपनी मजबूत पकड़ बनाना चाहते है.
किसी जमाने में पलामू का इलाका कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है. पलामू के इलाके में फिलहाल कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए रायशुमारी कर रही है. पलामू जिला कांग्रेस के वर्तमान जिला अध्यक्ष जैश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक है. पलामू जिला अध्यक्ष पद के लिए 34 से अधिक कांग्रेस नेता दौड़ में हैं. जिसमें 90 प्रतिशत युवा शामिल है. सभी युवा अपनी मजबूत दावेदारी प्रस्तुत कर रहे है. पूर्व राज्यसभा सांसद और गुजरात कांग्रेस से संबंध रखने वाले अनी याग्निक के नेतृत्व में कांग्रेस के टीम रायशुमारी कर रही है, यह टीम पंचायत और प्रखंड का दौरा कर रही है.
दौड़ में कौन कौन से चेहरे शामिल
प्रशांत किशोर, जैश रंजन पाठक उर्फ बिट्टू पाठक, मणिकांत सिंह, विमला कुमारी, पूर्णिमा पांडेय, मिथिलेश सिंह, जीशान खान, लक्ष्मी तिवारी, रंजन कुमार दुबे, विवेकानंद त्रिपाठी, परमदेव सिंह कुशवाहा, धनंजय तिवारी, अभिषेक तिवारी, ऋषिकेश सिंह, राजेश चौरसिया के अलावा कई नाम शामिल है. पार्टी सूत्र के अनुसार 50 वर्ष से अधिक उम्र एवं 5 वर्ष से कम समय से पार्टी में मौजूद लोगों की राह आसान नहीं है. जिला अध्यक्ष के चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की टीम में विनय कुमार सिंह उर्फ दीपू और केदार पासवान भी शामिल है.
शेख असन थे पलामू के पहले जिला अध्यक्ष
स्वतंत्रता सेनानी शेख हसन पलामू जिला कांग्रेस कमिटी के पहले जिला अध्यक्ष थे. जबकि स्वतंत्रता सेनानी जगनारायण पाठक सबसे मजबूत जिला अध्यक्ष के रूप में अविभाजित बिहार में चर्चित हुए. स्वतंत्रता सेनानी गौरी शंकर ओझा गंगा प्रसाद, भुनेश्वर चौबे भी मजबूत जिला अध्यक्ष रहे है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता हृदयानंद मिश्रा ने बताया कि शेख असन कांग्रेस के पहले जिला अध्यक्ष रहे. राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे के नेतृत्व में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को काफी शक्ति मिलने वाली है. पार्टी की राय शुमारी डेमोक्रेटिक परंपरा को मजबूत कर रही है. दरअसल हृदयानंद मिश्रा पलामू जिला कांग्रेस कमेटी के 1982 से लेकर 1993 तक महामंत्री भी रहे.
